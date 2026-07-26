Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

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Gracias a un voto viciado, el Senado entrante decidió que su primer presidente en más de 30 años de inactividad sea el mismo que, hace poco más de un mes, admitía en televisión pública un complot por parte del fujimorismo y sus satélites para vacar al entonces presidente Pedro Castillo. Miguel Ángel Torres, conocido bajo el apelativo de 'Miki', ha sido elegido para presidir las sesiones del pleno y dirigir los debates en la Cámara Alta durante el primer año de su funcionamiento.

Torres llega al Congreso tras una ausencia durante el periodo 2021-2026 y es el senador más votado. Colocado como actor clave de la tienda naranja, ahora en la Cámara Alta, Torres es también el segundo vicepresidente de Keiko Fujimori. La cercanía de 'Miki' a la cúpula fujimorista responde a lazos que van desde lo político hasta lo familiar.

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Herencia fujimorista

La militancia de Torres en Fuerza Popular se remonta, formalmente, a 2010. Pero lo cierto es que su nexo con el fujimorismo es mucho más íntimo. Su padre, Carlos Torres y Torres Lara, fue primer ministro, canciller y ministro de Trabajo durante el primer periodo en el poder de Alberto Fujimori. Además, también militó en el oficialismo desde el Congreso, siendo representante de la alianza fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría.

Mientras su padre ejercía el papel que él mismo ejercería 31 años después, Torres iniciaba su relación con los hermanos Fujimori. El ahora presidente del Senado estudió en el Colegio Recoleta, donde compartía aulas con Keiko y Kenji.

Su incursión en la política inició cuando postuló a la alcaldía de Surco con el partido naranja en 2014. No resultó victorioso: Roberto Gómez, de Somos Perú, obtuvo la reelección. Fue recién en 2016, cuando postuló al Congreso, que fue elegido para un puesto de representación política.

Desde entonces, Torres ha sido una pieza importante para los Fujimori. Durante su tiempo como legislador, asumió el papel de vocero de la bancada naranja. Su lealtad parece ser del agrado de Keiko Fujimori. En medio del caso Cuellos Blancos, en el audio entre César Hinostroza, jefe de la organización criminal, y el empresario Antonio Camayo —donde se menciona a alguien bajo la denominación 'Señora K'—, Torres fue señalado como quien respondía a tal apelativo.

El ahora senador afirmó haberse reunido en una ocasión con Hinostroza y, al ser consultado sobre tal apodo, respondió que no se sentía representado. Suficiente para desviar, aunque fuera en poca medida, los reflectores que entonces se posaban sobre Keiko Fujimori, señalada como la persona a quien Hinostroza hacía referencia.

La última gran polémica del senador se dio en una entrevista para el programa 'Ahora y en la hora'. Tras varios días sin ser parte de los titulares, Torres reveló el complot ejercido por las fuerzas fujimoristas contra el entonces presidente Pedro Castillo: "Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", dijo entonces.

Pero en esa misma entrevista, Torres dejó en claro que sigue la línea ideológica del fujimorismo. Semanas después de que Keiko Fujimori anunciara que "si se tenía que salir de la CIDH, se hará", Torres dio una declaración similar: "Si nosotros estamos convencidos que los reos deben trabajar y eso me hace salir de la CIDH, ¿qué te puedo decir?".

Tras el Congreso

El no volver como congresista en el periodo 2021-2026 no hizo que se desapegara de la política fujimorista. De acuerdo con su hoja de vida, publicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Torres se desempeñó entre 2021 y 2025 como asesor en el Parlamento. A la par, el senador fue docente universitario y director de la Escuela Naranja, centro de formación ideológica de los militantes jóvenes de Fuerza Popular. En el partido naranja, Torres se ha desempeñado como apoderado desde 2025.

En esa misma hoja de vida, Torres declaró percibir S/613.593,87 anuales en 2024. La cifra arroja un ingreso de más de S/50.000 mensuales.

A los ingresos de más de medio millón de soles hay que sumarles otros activos patrimoniales fijos. Torres también declara contar con siete propiedades —una valuada en S/206.242— y tres vehículos —dos de ellos valuados en más de S/49.000—.

Una presidencia que suma poder al poder

Pese a la reciente alianza del Partido del Buen Gobierno con el eje opositor, Torres logró imponer su lista para dirigir el primer año del Senado. En la Cámara Alta se aprobarán las leyes que previamente hayan pasado el filtro de la Cámara de Diputados. Es también en este espacio del Parlamento donde se espera decidir la próxima elección de miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de otras instituciones clave, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

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Lo cierto es que la victoria del bloque oficialista en esta cámara ha sido pírrica. Torres, en sus primeras declaraciones tras el triunfo, señaló ser consciente de ello: "Somos conscientes de que el resultado ha mostrado una diferencia mínima, y eso no hace más que comprometernos a trabajar con mucha prudencia, pero sobre todo a apostar por el diálogo, por tender puentes, por escucharnos, por identificar aquellos puntos de coincidencia que nos permitan sacar al Perú adelante", dijo.

Dependerá del manejo de Fuerza Popular, del ánimo de Renovación Popular por no soltarles la mano en esta alianza conservadora, y de la muñeca política de Torres, que los próximos 12 meses terminen de consolidar el triunfo o representen el primero de los grandes tropiezos del retorno del fujimorismo.