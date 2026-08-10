Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

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Ernesto Zunini, diputado y vocero de la bancada de Juntos por el Perú, pidió que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, priorice la eliminación de los privilegios tributarios y el cobro de las grandes deudas de las empresas. Zunini cuestionó a Cuba por, según su opinión, priorizar las pensiones de los militares por encima de las jubilaciones de los profesores.

"El ministro Elmer Cuba ahora dice que sí pagará pensiones doradas a militares, pero que ‘de ninguna manera’ atenderá la jubilación de los maestros porque implicaría subir el IGV al 24%. Señor ministro, no aplique la ley del embudo: empiece por eliminar los privilegios tributarios y cobrar las deudas de las grandes empresas. ¡Ahí está la plata! Deje de gobernar para los privilegiados y empiece a gobernar para la mayoría", declaró en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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Las declaraciones de Zunini se produjeron luego de la entrevista que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió a Latina. En ella, el ministro Cuba afirmó que se vienen negociaciones para tratar el tema de las pensiones.

"Ese tema no está en discusión (garantizar pensiones), lo que está en debate es una ley del Congreso del año pasado que garantiza pensiones al 100% del último sueldo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. (…) Efectivamente, los profesores tienen pensiones bajas y vamos a hacer lo posible defendiendo la fortaleza fiscal", declaró.

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Otros congresistas también critican los anuncios de Cuba

Otros congresistas también han criticado los anuncios realizados desde la cartera de Economía. Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que los planteamientos relacionados con el aumento del sueldo mínimo no son medidas suficientes para enfrentar el panorama económico que se avecina.

"El incremento del sueldo mínimo en dos etapas que plantea el gobierno resulta insuficiente para cubrir la canasta básica familiar. Pocos detalles sobre las medidas para mitigar el impacto económico del fenómeno El Niño, sobre todo en sectores como agricultura y la pesca", señaló en su cuenta de X.

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Del mismo modo, la diputada Catherin Palomino calificó de "improvisada" la gestión de Cuba al frente del MEF tras el anuncio de estas medidas.

"Así como se anunció que se iba a presentar el proyecto de delegación de facultades en una fecha que ya pasó y hasta ahora no hay nada, así también se anunció un aumento concreto de la remuneración mínima específica sin condicionamientos y hoy nos enteramos de que será por tramos. Es decir, se engaña una vez más a la población. Aumentar 100 soles y luego 70 soles solo refleja que la Sra. Fujimori y su ministro viven en una burbuja, alejada de la realidad. Es indignante la manera en que se burla de los trabajadores más vulnerables", declaró a este medio.