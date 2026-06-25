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Proclamación de resultados presidenciales EN VIVO: JEE inician proclamación a nivel nacional

Tras la proclamación de cada Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargará de proclamar al nuevo presidente de la República.

Proclamación de resultados presidenciales se desarrollará en las próximas horas | Composición: LR.
Proclamación de resultados presidenciales se desarrollará en las próximas horas | Composición: LR.
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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de cada jurisdicción comenzarán en las próximas horas la proclamación de los resultados de las Elecciones Generales 2026. Una vez concluido ese proceso por parte de cada uno de estos jurados, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará al nuevo presidente de la República.

Proclamación de resultados presidenciales EN VIVO: JEE inician proclamación a nivel nacional

23:05
24/6/2026

¿Cuándo se proclamará oficialmente al próximo presidente?

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, indicó que la proclamación de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se daría entre el 3 y el 7 de julio. De acuerdo con Valdivia, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve algunos recursos presentados en este proceso electoral.

23:04
24/6/2026

¿En que horarios se darán las proclamaciones de cada JEE?

Se espera que las proclamaciones se den desde las 9 de la mañana del jueves 25 hasta el lunes 29 a las 3:00 de la tarde. Estos horarios podrían cambiar de acuerdo al desarrollo de las tareas finales. 

23:02
24/6/2026

Secretaria general del JNE anuncia proclamaciones en las próximas horas

“Los Jurados Electorales Especiales van a iniciar ya las proclamaciones. Varios de los JEE se encuentran ya expeditos para iniciar las proclamaciones descentralizadas. Tendremos novedades en las próximas horas”, señaló Yesica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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