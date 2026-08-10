Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

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El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de que Cuarto Poder difundiera presuntos chats donde la congresista de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, alega mantener una relación sentimental con él y prolifera insultos a familiares del exmandatario. Al respecto, Castillo señaló que estos señalamientos son parte de una pretensión por deslegitimarlo.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Asimismo, el expresidente aseguró que existía un doble rasero sobre las investigaciones que se le realizan y las que se han realizado en el pasado con otros expresidentes.

"Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban “Consejos de Ministros”, “Juntas de Portavoces”, “reuniones de empresarios” y “firmas de convenios”. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto", apuntó.

Los chats de Catherin Palomino: asegura tener una relación con Pedro Castillo

La congresista de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran conversaciones de WhatsApp en las que dirige insultos y advertencias contra personas cercanas al expresidente Pedro Castillo. Los mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, incluyen expresiones ofensivas contra una familiar del exmandatario y afirmaciones de Palomino sobre una supuesta relación sentimental con Castillo.

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El conflicto también involucra a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo. Tras cuestionar públicamente a la congresista durante la campaña electoral, Vásquez recibió una carta notarial y una querella en la que Palomino le reclama S/300.000 por presuntos daños y lucro cesante. Asimismo, los registros del penal de Barbadillo muestran que la congresista acudió 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de 2026, lo que habría fortalecido su cercanía con el entorno del exmandatario.

La parlamentaria, sin embargo, ha ofrecido distintas versiones sobre el origen de los chats. Ante Cuarto Poder, evitó una entrevista y sostuvo inicialmente que su teléfono había sido hackeado y que su línea de Claro estaba inoperativa. Posteriormente afirmó que el celular había sido robado. No obstante, la consulta de registros del Ministerio Público y de la Policía realizada por el equipo del programa dominical no encontró ninguna denuncia presentada por Palomino por robo, hackeo o pérdida del equipo, lo que pone en cuestión sus descargos.