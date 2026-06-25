HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Política

Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

El material electoral que se quemó era trasladado de las regiones Huánuco y Pasco a Lima. La ONPE informó que recaba información sobre el siniestro y resaltó que los documentos destruidos pertenecen a la primera vuelta y ya fueron contabilizados.

El incendio ocurrió en Huaros, Canta, este jueves 25 de junio. Foto: Captura
El incendio ocurrió en Huaros, Canta, este jueves 25 de junio. Foto: Captura
Escuchar
Resumen
Compartir

Un camión que transportaba cédulas y actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió en el distrito de Huaros, provincia de Canta, mientras efectuaba el repliegue de los documentos usados en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El hecho fue reportado por un grupo de ciudadanos a RPP.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la información difundida, entre lo afectado por el fuego había cédulas correspondientes a las elecciones de presidente de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Las cajas en las que iban empacadas fueron arrojadas a la pista y la berma de la localidad.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI GANÓ LA PRESIDENCIA? Y TERREMOTO EN VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El incendio se originó en la parte posterior del camión rojo y consumió las cédulas de sufragio, así como otros insumos electorales empleados durante la jornada del pasado 12 de abril.

PUEDES VER: La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

lr.pe

ONPE se pronuncia

Según informó RPP, la ONPE señaló que el vehículo trasladaba a Lima material electoral proveniente de las regiones de Huánuco y Pasco.

La entidad electoral indicó, además, que el incidente no dejó personas heridas y que viene recopilando información sobre lo ocurrido para emitir un pronunciamiento oficial.

Asimismo, precisó que los documentos destruidos correspondían a restos electorales de la primera vuelta, los cuales ya habían sido contabilizados y registrados en el sistema oficial. Con esta aclaración, la ONPE buscó desmentir las versiones difundidas en redes sociales que sugerían un supuesto impacto del incendio en los resultados de las elecciones.

Por su parte, el representante de la Gerencia Electoral de la ONPE, Gustavo García, explicó que las cédulas y actas transportadas eran materiales remanentes que debían permanecer bajo custodia hasta la proclamación del nuevo presidente de la República, para luego ser eliminados mediante un acto público.

Finalmente, García recordó que esa conservación responde a una modificación normativa orientada a reforzar la transparencia del proceso electoral. Anteriormente, explicó, este material era destruido inmediatamente después de concluido el escrutinio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

LEER MÁS
Roberto Burneo:" Descartamos cualquier narrativa de fraude en todo el proceso electoral"

Roberto Burneo:" Descartamos cualquier narrativa de fraude en todo el proceso electoral"

LEER MÁS
Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

LEER MÁS
Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

LEER MÁS
Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga se aferra a su candidatura como regidor de Lima: presentó sus descargos ante el JEE

Rafael López Aliaga se aferra a su candidatura como regidor de Lima: presentó sus descargos ante el JEE

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025