Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

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Un camión que transportaba cédulas y actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió en el distrito de Huaros, provincia de Canta, mientras efectuaba el repliegue de los documentos usados en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El hecho fue reportado por un grupo de ciudadanos a RPP.

De acuerdo con la información difundida, entre lo afectado por el fuego había cédulas correspondientes a las elecciones de presidente de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Las cajas en las que iban empacadas fueron arrojadas a la pista y la berma de la localidad.

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El incendio se originó en la parte posterior del camión rojo y consumió las cédulas de sufragio, así como otros insumos electorales empleados durante la jornada del pasado 12 de abril.

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ONPE se pronuncia

Según informó RPP, la ONPE señaló que el vehículo trasladaba a Lima material electoral proveniente de las regiones de Huánuco y Pasco.

La entidad electoral indicó, además, que el incidente no dejó personas heridas y que viene recopilando información sobre lo ocurrido para emitir un pronunciamiento oficial.

Asimismo, precisó que los documentos destruidos correspondían a restos electorales de la primera vuelta, los cuales ya habían sido contabilizados y registrados en el sistema oficial. Con esta aclaración, la ONPE buscó desmentir las versiones difundidas en redes sociales que sugerían un supuesto impacto del incendio en los resultados de las elecciones.

Por su parte, el representante de la Gerencia Electoral de la ONPE, Gustavo García, explicó que las cédulas y actas transportadas eran materiales remanentes que debían permanecer bajo custodia hasta la proclamación del nuevo presidente de la República, para luego ser eliminados mediante un acto público.

Finalmente, García recordó que esa conservación responde a una modificación normativa orientada a reforzar la transparencia del proceso electoral. Anteriormente, explicó, este material era destruido inmediatamente después de concluido el escrutinio.