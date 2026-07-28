¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori? perfiles del primer Gabinete Ministerial

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Keiko Fujimori juramentó el martes 28 de julio como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031 y, horas después, tomó juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. El equipo, encabezado por Luis Galarreta, combina políticos de la confianza directa de la mandataria, cuadros técnicos y algunas figuras con trayectoria en gestiones anteriores. A continuación, un perfil de cada uno de los 18 ministros que, junto al premier, conforman el equipo de gobierno.

Luis Galarreta – Presidencia del Consejo de Ministros

Luis Fernando Galarreta Velarde, de 55 años, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y uno de los hombres de mayor confianza de Keiko Fujimori: además de premier, es primer vicepresidente electo de la República. Nacido con una malformación en las extremidades superiores, inició su carrera política a fines de los años ochenta en el Movimiento Libertad y fue congresista en tres periodos (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019), llegando a presidir el Congreso en 2017-2018.

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Secretario general de Fuerza Popular, Galarreta llegó a esa agrupación en 2016 pese a haber sido crítico del primer gobierno de Alberto Fujimori años antes. Como jefe del gabinete, ha señalado que sus prioridades serán combatir la inseguridad ciudadana e impulsar las inversiones, en un contexto de alta expectativa por la capacidad de su equipo para dar estabilidad al nuevo gobierno.

Elmer Cuba – Ministerio de Economía y Finanzas

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de la consultora Macroconsult, ha desarrollado una carrera de más de tres décadas entre el sector público, la consultoría privada y la academia: fue director del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2021), integrante de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi (2004-2014) y miembro del directorio de Osinerg, además de consultor del Banco Mundial, el BID, la OIT y el PNUD.

Cuba ha ejercido la docencia en la PUCP, la Universidad del Pacífico, ESAN y la Academia Diplomática. Al asumir el MEF, planteó como prioridades mantener la disciplina fiscal y lograr que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y empleo.

Carlos Espá – Ministerio de Relaciones Exteriores

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, de 65 años, es abogado por la PUCP y magíster en Ciencia Política por The American University, en Estados Unidos. Se hizo conocido como conductor del programa periodístico 'Cuarto Poder' y, entre 2008 y 2023, fue director de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Lima, experiencia que consolidó su perfil en relaciones institucionales y diplomacia pública.

En 2023 fundó el partido SíCreo, con el que postuló a la presidencia en las elecciones de 2026 sin lograr pasar la valla electoral. Espá ha señalado que buscará impulsar una política exterior orientada a atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional. Durante su campaña presidencial, tuvo comentarios hacia la presencia de barcos pesqueros chinos en mar peruano.

César Astudillo – Ministerio del Interior

César Augusto Astudillo Salcedo, de 65 años, es general de división en retiro del Ejército peruano, con 39 años de servicio, y senador electo por Fuerza Popular. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1979 y a lo largo de su carrera combatió en la Guerra del Cenepa (1995) y participó en la operación Chavín de Huántar (1997); posteriormente fue comandante general del Ejército (2017-2018) y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2018-2021).

Doctor en Seguridad y Desarrollo y magíster en Administración, Astudillo asume el Mininter en medio de una fuerte crisis de inseguridad marcada por la extorsión y el crimen organizado.

Ernesto Álvarez – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ernesto Álvarez Miranda, de 65 años, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especializaciones en Derecho Político por la Universidad de Navarra y posgrados en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y presidió esa institución en 2012; es militante del Partido Popular Cristiano desde 1984 y se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho de la USMP.

Álvarez retorna al Ejecutivo pocos meses después de haber sido presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José Jerí, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, cargo que dejó tras la destitución del entonces mandatario.

Rafael Belaúnde Llosa – Ministerio de Defensa

Rafael Jorge Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, es bachiller en Economía por la Universidad de Lima. Su carrera en el sector público incluye haber sido gerente de campo de Cofopri (2002-2006), asesor del Ministerio de la Producción y de la Defensoría del Pueblo, y ministro de Energía y Minas durante apenas un mes en 2020, en el gobierno de Martín Vizcarra.

En las elecciones de 2026 fundó el partido Libertad Popular y postuló a la presidencia; su campaña estuvo marcada por un atentado a balazos que sufrió en diciembre de 2025 en Cerro Azul, Cañete, del que salió ileso. Sin antecedentes militares, asume el Ministerio de Defensa.

Alberto Beingolea – Ministerio de Cultura

Alberto Ismael Beingolea Delgado es abogado y periodista deportivo, además de expresidente del Partido Popular Cristiano. Construyó su carrera política como congresista y fue candidato presidencial de esa agrupación en las elecciones de 2021. Beingolea nunca se ha desempeñado en un puesto de gestión cultural y también ha tenido comentarios criticando al fujimorismo en el pasado.

José Antonio Chang – Ministerio de Educación

José Antonio Chang Escobedo es exrector de la Universidad de San Martín de Porres y ya ocupó el Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Alan García, en una gestión enfocada en infraestructura educativa y evaluación docente.

Luis Dyer – Ministerio de Salud

Luis Williams Dyer Fernández es empresario vinculado a los sectores agroindustria, logística y comercio exterior, y se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante la última campaña electoral.

Su nombramiento en Salud llega sin una trayectoria previa en gestión sanitaria pública. Esto ha llevado a que sea uno de los nombramientos más comentados del nuevo gabinete.

Vladimir Huaroc – Ministerio del Ambiente

Vladimir Huaroc Portocarrero es ingeniero agrónomo y expresidente regional de Junín. En el Ejecutivo se desempeñó como alto comisionado para el Diálogo y el Desarrollo de la PCM y como viceministro de Gobernanza Territorial, cargos que le dieron experiencia en el manejo de conflictos sociales vinculados a temas ambientales.

Juan Carlos Requejo – Ministerio de la Producción

Juan Carlos Requejo Alemán venía desempeñándose como viceministro de Mype e Industria en el propio Ministerio de la Producción. Anteriormente fue viceministro de Pesca y superintendente de la Sunafil.

Rafael Rey – Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Rafael Rey Rey es un excongresista que ya ocupó dos carteras ministeriales durante el segundo gobierno de Alan García: Producción y Defensa. Su nombramiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llega tras una vida política con cercanías al fujimorismo.

Rey asume el MTC en un contexto marcado por la extorsión a transportistas y el colapso de la seguridad vial en varias regiones del país, uno de los frentes más sensibles para la opinión pública.

María Magdalena Seminario – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Mara Seminario Marón fue directora de Promoción del Turismo de Promperú y viceministra de Turismo, y llegó a ser ministra de Comercio Exterior y Turismo en 2020. Su trayectoria está más vinculada al sector turismo que a políticas de género o protección social.

Es una de las dos únicas mujeres del gabinete —junto con Maritza Canales— en un equipo ministerial que, en su composición inicial, ha sido señalado por la escasa presencia femenina.

Juan Sheput – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Juan Manuel Sheput Moore es ingeniero y ya fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. También se desempeñó como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha trabajado como consultor en temas de gestión pública, además de haber sido congresista.

Guillermo Shinno – Ministerio de Energía y Minas

Guillermo Shinno Huamaní es ingeniero de minas con amplia experiencia en la industria extractiva. Ha presidido el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y ocupado cargos ejecutivos en empresas del sector, además de haberse desempeñado como viceministro de Minas.

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Rogers Valencia – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Rogers Martín Valencia Espinoza es economista especializado en turismo y ya fue titular de esta misma cartera durante el gobierno de Martín Vizcarra. También dirigió Promperú y ha estado vinculado a la promoción de políticas de desarrollo turístico a lo largo de su carrera.

Su regreso al Mincetur apunta a dar continuidad técnica a un sector que la nueva gestión ha señalado como prioritario para la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera.

Marco Vinelli – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Marco Antonio Vinelli Ruiz es administrador con experiencia en gestión pública y desarrollo rural, y fue director ejecutivo de Agro Rural. Su trayectoria está vinculada a proyectos de infraestructura agrícola y desarrollo territorial en distintas regiones del país.

Días antes de asumir el ministerio, Vinelli encabezó el equipo de transferencia del gobierno de Fujimori.

Mauricio Arnillas – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Mauricio Fernando Arnillas Gonzales es empresario del sector inmobiliario. En 2022 fue candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Fuerza Popular, lo que refleja su vínculo previo con el partido de la presidenta.

Maritza Canales – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Maritza Ivonne Canales Martínez es ingeniera en Industrias Alimentarias y se desempeñó como agregada en el Consulado del Perú en Milán, Italia.

Junto con María Magdalena Seminario, es una de las dos mujeres que integran el primer gabinete de Keiko Fujimori.