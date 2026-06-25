Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

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El juez superior Jhonny Hans Contreras Cuzcano declinó seguir desempeñándose como presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, tras los desencuentros suscitados luego de que la Junta Nacional de Justicia nombró a nueve jueces superiores titulares especializados que ahora pugnan por el control de la institución que ve los procesos judiciales más importantes y trascendentes del país.

En diciembre del 2024, Contreras Cuzcano fue designado presidente de esta corte especializada por el CEPJ para el periodo 2025-2026, en reemplazo de Octavio César Sahuanay Calsín, quien dirigió la Corte Nacional desde el 2021. Sin embargo, al nombrarse nueve jueces superiores especializados, hay el número suficiente para que estos se constituyan en Sala Plena y elijan a un nuevo presidente, ya sin la intervención del Consejo Ejecutivo.

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Sin embargo, ante la eventualidad de que un cambio a estas alturas del año pudiera generar trastornos en el manejo de la Corte, el 22 de junio último, el CEPJ decidió prolongar su designación hasta diciembre del 2026. Esta decisión no cayó bien entre los jueces recién nombrados ni entre los sectores políticos y jurídicos que mueven los hilos de la JNJ. Estos grupos buscan cambios inmediatos en todo el sistema.

Jhonny Contreras, renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

En paralelo, se produjeron desacuerdos en la conformación de las salas de apelación y liquidadoras, que generaron problemas en el trámite de las audiencias en curso en esta corte superior. Ante esta situación, de acuerdo con fuentes judiciales, el doctor Contreras Cuzcano decidió dar un paso al costado y formular su renuncia o declinación a continuar al frente de la corte.

“Con el firme propósito de facilitar una mejor transición administrativa en la Corte, que he tenido el honor de presidir, me veo en la necesidad de declinar a la designación realizada mediante la Resolución Administrativa N° 000219-2026-CE_PJ de fecha 22 de junio de 2026, no sin antes, agradecer la confianza depositada en mi persona para guiar la administración de la Corte más importante del país, desde enero de 2025 a junio de 2026”, señala en la misiva dirigida a la presidenta del CEPJ, Janet Tello Gilardi.

Corresponderá al CEPJ aceptar la renuncia y designar a un nuevo presidente o esperar que se constituya la primera Sala Plena de la Corte Penal Nacional y que esta elija a un nuevo presidente para completar el actual mandato, es decir, hasta diciembre del 2026. La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que las autoridades de este poder del Estado sean elegidas cada dos años, el primer jueves de diciembre, y asuman funciones el 1 de enero del año inmediato siguiente.