HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Burneo vs. Rafael López Aliaga + Venezuela | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

ONPE da por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de secretario general

En su reemplazo, se encargaron las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos.

ONPE da por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de secretario general
ONPE da por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de secretario general
Escuchar
Resumen
Compartir

Por medio de una resolución publicada el 23 de junio último, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de confianza de secretario general en la institución.

Únete a nuestro canal de política y economía

En su reemplazo, se encargaron las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI GANÓ LA PRESIDENCIA? Y TERREMOTO EN VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
ERM 2026: ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral

ERM 2026: ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral

LEER MÁS
Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

LEER MÁS
JNE ratifica multa por más de S/176.000 contra Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido en 2021

JNE ratifica multa por más de S/176.000 contra Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido en 2021

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

LEER MÁS
Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
JNE entrega credenciales a senadores: Congreso bicameral deberá jurar el 26 de julio

JNE entrega credenciales a senadores: Congreso bicameral deberá jurar el 26 de julio

LEER MÁS
La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

LEER MÁS
Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025