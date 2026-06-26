ONPE da por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de secretario general

ONPE da por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de secretario general

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Por medio de una resolución publicada el 23 de junio último, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio por concluida la designación de Elar Bolaños en el cargo de confianza de secretario general en la institución.

En su reemplazo, se encargaron las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos.