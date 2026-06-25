HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Política

ERM 2026: ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral

Los turnos de cada agrupación ya quedaron definidos para Lima y regiones con miras a los próximos comicios subnacionales. En este proceso, el Estado incluirá, por primera vez, a las redes sociales como parte de la franja electoral.

ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral.
ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral. | ONPE
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asignó espacios en radio, televisión y redes sociales para que los partidos difundan sus planes de gobierno. Tras el sorteo público, un total de 45 agrupaciones ya cuentan con un turno asignado.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Partido Político Nacional Perú Libre abrirá la programación, seguido por Progresemos en la casilla 2 y el Partido Político Pueblo Consciente en tercer lugar.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI GANÓ LA PRESIDENCIA? Y TERREMOTO EN VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Partido Aprista Peruano está en el puesto 25 y Juntos por el Perú en el 26, mientras que Fuerza Popular y Un Camino Diferente cerrarán las emisiones.

El sorteo se realizó de manera simultánea en 26 oficinas de la ONPE, ubicadas en las capitales de cada región, el Callao y la provincia de Huaura. En Lima, la actividad contó con la certificación del notario Marco Villota Cerna y representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, las redes sociales y medios digitales que participen como proveedores deberán cumplir con requisitos técnicos obligatorios. Se exige que las cuentas tengan una antigüedad de 1 año, registren al menos 100.000 seguidores o suscriptores y demuestren un porcentaje mínimo de interacción con los usuarios.

Los anuncios se transmitirán diariamente desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026:

  • Radio: De 7:00 a 7:02 a. m. y de 8:00 a 8:02 a. m.
  • Redes Sociales: De 1:00 p. m. a 1:02:30 p. m.
  • Televisión: De 8:00 a 8:02 p. m. y de 9:00 a 9:01:30 p. m

Orden de aparición de los partidos políticos

  1. Partido Político Nacional Perú Libre
  2. Progresemos
  3. Partido Político Pueblo Consciente
  4. Partido Político Prin
  5. Avanza País - Partido de Integración Social
  6. Libertad Popular
  7. Renovación Popular Perú
  8. Partido Político Integridad Democrática
  9. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú
  10. Visión Perú
  11. Cooperación, Verdad y Honradez
  12. Partido Político Perú Acción
  13. Podemos Perú
  14. Partido del Buen Gobierno
  15. Acción Popular
  16. Partido Demócrata Verde
  17. Partido Político Todo con el Pueblo
  18. Partido Unidad y Paz
  19. Alianza Electoral Venceremos
  20. Partido Político ADP
  21. Partido Demócrata Unido Perú
  22. Partido País para Todos
  23. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  24. Partido Morado
  25. Partido Aprista Peruano
  26. Juntos por el Perú
  27. Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap)
  28. Partido Frente de la Esperanza 2021
  29. Partido Democrático Somos Perú
  30. Batalla Perú
  31. Partido Popular Cristiano - PPC
  32. Salvemos al Perú
  33. Alianza para el Progreso
  34. Ahora Nación - AN
  35. Perú Moderno
  36. Partido Cívico Obras
  37. Coalición Transformadora Tierra Verde
  38. Partido Sicreo
  39. Alianza Regional por el Perú
  40. Partido Político Perú Primero
  41. Fuerza Ciudadana
  42. Partido Patriótico del Perú
  43. Fe en el Perú
  44. Fuerza Popular
  45. Un Camino Diferente
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rafael López Aliaga se aferra a su candidatura como regidor de Lima: presentó sus descargos ante el JEE

Rafael López Aliaga se aferra a su candidatura como regidor de Lima: presentó sus descargos ante el JEE

LEER MÁS
Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú y 5 partidos más subsanaron observaciones para disputar la alcaldía de Lima

Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú y 5 partidos más subsanaron observaciones para disputar la alcaldía de Lima

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

LEER MÁS
Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

LEER MÁS
JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

LEER MÁS
Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025