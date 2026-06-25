ERM 2026: ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral

ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral. | ONPE

ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral. | ONPE

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asignó espacios en radio, televisión y redes sociales para que los partidos difundan sus planes de gobierno. Tras el sorteo público, un total de 45 agrupaciones ya cuentan con un turno asignado.

El Partido Político Nacional Perú Libre abrirá la programación, seguido por Progresemos en la casilla 2 y el Partido Político Pueblo Consciente en tercer lugar.

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El Partido Aprista Peruano está en el puesto 25 y Juntos por el Perú en el 26, mientras que Fuerza Popular y Un Camino Diferente cerrarán las emisiones.

El sorteo se realizó de manera simultánea en 26 oficinas de la ONPE, ubicadas en las capitales de cada región, el Callao y la provincia de Huaura. En Lima, la actividad contó con la certificación del notario Marco Villota Cerna y representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, las redes sociales y medios digitales que participen como proveedores deberán cumplir con requisitos técnicos obligatorios. Se exige que las cuentas tengan una antigüedad de 1 año, registren al menos 100.000 seguidores o suscriptores y demuestren un porcentaje mínimo de interacción con los usuarios.

Los anuncios se transmitirán diariamente desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026:

Radio: De 7:00 a 7:02 a. m. y de 8:00 a 8:02 a. m.

Redes Sociales: De 1:00 p. m. a 1:02:30 p. m.

Televisión: De 8:00 a 8:02 p. m. y de 9:00 a 9:01:30 p. m

Orden de aparición de los partidos políticos