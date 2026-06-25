ERM 2026: ONPE define el orden de aparición de los partidos políticos en la franja electoral
Los turnos de cada agrupación ya quedaron definidos para Lima y regiones con miras a los próximos comicios subnacionales. En este proceso, el Estado incluirá, por primera vez, a las redes sociales como parte de la franja electoral.
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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asignó espacios en radio, televisión y redes sociales para que los partidos difundan sus planes de gobierno. Tras el sorteo público, un total de 45 agrupaciones ya cuentan con un turno asignado.
El Partido Político Nacional Perú Libre abrirá la programación, seguido por Progresemos en la casilla 2 y el Partido Político Pueblo Consciente en tercer lugar.
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El Partido Aprista Peruano está en el puesto 25 y Juntos por el Perú en el 26, mientras que Fuerza Popular y Un Camino Diferente cerrarán las emisiones.
El sorteo se realizó de manera simultánea en 26 oficinas de la ONPE, ubicadas en las capitales de cada región, el Callao y la provincia de Huaura. En Lima, la actividad contó con la certificación del notario Marco Villota Cerna y representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Además, las redes sociales y medios digitales que participen como proveedores deberán cumplir con requisitos técnicos obligatorios. Se exige que las cuentas tengan una antigüedad de 1 año, registren al menos 100.000 seguidores o suscriptores y demuestren un porcentaje mínimo de interacción con los usuarios.
Los anuncios se transmitirán diariamente desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026:
- Radio: De 7:00 a 7:02 a. m. y de 8:00 a 8:02 a. m.
- Redes Sociales: De 1:00 p. m. a 1:02:30 p. m.
- Televisión: De 8:00 a 8:02 p. m. y de 9:00 a 9:01:30 p. m
Orden de aparición de los partidos políticos
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Progresemos
- Partido Político Pueblo Consciente
- Partido Político Prin
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Libertad Popular
- Renovación Popular Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú
- Visión Perú
- Cooperación, Verdad y Honradez
- Partido Político Perú Acción
- Podemos Perú
- Partido del Buen Gobierno
- Acción Popular
- Partido Demócrata Verde
- Partido Político Todo con el Pueblo
- Partido Unidad y Paz
- Alianza Electoral Venceremos
- Partido Político ADP
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido País para Todos
- Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Partido Morado
- Partido Aprista Peruano
- Juntos por el Perú
- Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap)
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Democrático Somos Perú
- Batalla Perú
- Partido Popular Cristiano - PPC
- Salvemos al Perú
- Alianza para el Progreso
- Ahora Nación - AN
- Perú Moderno
- Partido Cívico Obras
- Coalición Transformadora Tierra Verde
- Partido Sicreo
- Alianza Regional por el Perú
- Partido Político Perú Primero
- Fuerza Ciudadana
- Partido Patriótico del Perú
- Fe en el Perú
- Fuerza Popular
- Un Camino Diferente