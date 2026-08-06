Un juez ordenó que un hombre pague pensión alimenticia a su perro tras el divorcio: el caso que marca un precedente

La justicia mexicana dictó un fallo inédito al ordenar a un hombre pagar una pensión alimenticia para su perro tras el divorcio. | Foto: Magnific

La justicia mexicana dictó un fallo inédito al ordenar a un hombre pagar una pensión alimenticia para su perro tras el divorcio. | Foto: Magnific

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En México, se emitió un fallo judicial sin precedentes al ordenar que un hombre pague una pensión alimenticia para su perro tras divorciarse. El beneficiario es Lucas, un husky siberiano de tres años que se convirtió en la primera mascota del país en recibir este tipo de manutención por decisión judicial.

El caso ocurrió en Villahermosa, Tabasco, y ha generado un amplio debate sobre los derechos de los animales de compañía. La resolución busca garantizar el bienestar del can y podría abrir la puerta a que otras mascotas sean consideradas sujetos de protección durante procesos de divorcio.

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¿Cuánto es el monto que recibe la mascota?

Después de diez meses de proceso judicial, una jueza de lo familiar determinó que el exesposo deberá pagar 700 pesos mexicanos al mes para contribuir al cuidado de Lucas. Además, tendrá que compartir los gastos veterinarios del animal.

Aunque el monto cubre solo una parte del costo real de manutención del husky, la jueza consideró que permitirá mantener un nivel de vida acorde con las necesidades que el perro tenía durante la convivencia familiar. El fallo tomó en cuenta que ambos dueños participaban activamente en su cuidado antes de la separación.

Compañía animal positiva

El caso de Lucas también pone de relieve la importancia que tienen las mascotas en la vida de las personas. Diversos estudios señalan que la convivencia con animales favorece el bienestar emocional, especialmente entre los adultos mayores.

Especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM destacan que perros, gatos, aves y peces pueden ayudar a reducir la soledad, fomentar rutinas saludables y disminuir el estrés. No obstante, aclaran que estos beneficios complementan, pero no sustituyen, la atención médica profesional cuando existen trastornos como la depresión.