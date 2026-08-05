Los científicos lanzan una advertencia: el mosquito del dengue está aprendiendo a sobrevivir a uno de los insecticidas más usados

Un estudio en Frontiers in Tropical Diseases revela que el mosquito Aedes aegypti muestra signos tempranos de resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida común. | Foto: Cientifica Divulga

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Un estudio publicado en la revista Frontiers in Tropical Diseases identificó evidencias tempranas de que el mosquito Aedes aegypti está desarrollando resistencia a la alfa-cipermetrina, uno de los insecticidas piretroides más utilizados para controlar este vector. Aunque el fenómeno aún no está extendido, los investigadores consideran que representa una señal de alerta.

El zoólogo Rohit Lakhwani, uno de los autores de la investigación, resumió el hallazgo al señalar: "Tenemos evidencias de que los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas". El científico explicó que la mortalidad observada en los ejemplares expuestos fue del 97,91%, un porcentaje que los especialistas interpretan como un indicio temprano de resistencia.

¿Cómo consiguen los mosquitos resistir al insecticida?

El equipo analizó los cambios bioquímicos que experimentan los insectos al entrar en contacto con la alfa-cipermetrina y encontró que una enzima denominada beta-esterasa incrementa su actividad hasta 21 veces, permitiendo neutralizar parte del compuesto químico antes de que haga efecto. También identificaron la participación de la proteína CYP450, relacionada con procesos de desintoxicación.

La doctora Sarita Kumar, coautora principal e investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Delhi, destacó la importancia de comprender estos mecanismos desde sus primeras etapas. "Comprender los mecanismos biológicos que permiten a los mosquitos sobrevivir a este insecticida mientras la resistencia aún está en sus primeras etapas es ventajoso", afirmó la especialista.

El hallazgo abre una oportunidad para reforzar las estrategias de control

Los investigadores aclaran que los resultados corresponden a una población de laboratorio y que la resistencia todavía no está generalizada, por lo que las autoridades sanitarias aún cuentan con margen para adoptar medidas que retrasen la pérdida de eficacia de estos insecticidas.

En ese sentido, Kumar explicó que detectar el fenómeno a tiempo representa una ventaja para la salud pública. Además, advirtió que todavía "no es posible prever cuándo la resistencia alcanzará un nivel suficiente para inutilizar la alfa-cipermetrina", aunque precisó que este tipo de resistencia bioquímica puede revertirse si se deja de utilizar el producto, una observación que podría orientar futuras estrategias de manejo del mosquito.