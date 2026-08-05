HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Los científicos lanzan una advertencia: el mosquito del dengue está aprendiendo a sobrevivir a uno de los insecticidas más usados

Un estudio en Frontiers in Tropical Diseases revela que el mosquito Aedes aegypti muestra resistencia temprana a la alfa-cipermetrina, insecticida común para su control.

Un estudio en Frontiers in Tropical Diseases revela que el mosquito Aedes aegypti muestra signos tempranos de resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida común.
Un estudio en Frontiers in Tropical Diseases revela que el mosquito Aedes aegypti muestra signos tempranos de resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida común. | Foto: Cientifica Divulga
Escuchar
Resumen
Compartir

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Tropical Diseases identificó evidencias tempranas de que el mosquito Aedes aegypti está desarrollando resistencia a la alfa-cipermetrina, uno de los insecticidas piretroides más utilizados para controlar este vector. Aunque el fenómeno aún no está extendido, los investigadores consideran que representa una señal de alerta.

El zoólogo Rohit Lakhwani, uno de los autores de la investigación, resumió el hallazgo al señalar: "Tenemos evidencias de que los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas". El científico explicó que la mortalidad observada en los ejemplares expuestos fue del 97,91%, un porcentaje que los especialistas interpretan como un indicio temprano de resistencia.

PUEDES VER: Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

lr.pe

¿Cómo consiguen los mosquitos resistir al insecticida?

El equipo analizó los cambios bioquímicos que experimentan los insectos al entrar en contacto con la alfa-cipermetrina y encontró que una enzima denominada beta-esterasa incrementa su actividad hasta 21 veces, permitiendo neutralizar parte del compuesto químico antes de que haga efecto. También identificaron la participación de la proteína CYP450, relacionada con procesos de desintoxicación.

La doctora Sarita Kumar, coautora principal e investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Delhi, destacó la importancia de comprender estos mecanismos desde sus primeras etapas. "Comprender los mecanismos biológicos que permiten a los mosquitos sobrevivir a este insecticida mientras la resistencia aún está en sus primeras etapas es ventajoso", afirmó la especialista.

PUEDES VER: Este es el animal que pone un huevo cada tres segundos, puede vivir hasta 50 años y habita en casi todo el planeta, excepto en la Antártida

lr.pe

El hallazgo abre una oportunidad para reforzar las estrategias de control

Los investigadores aclaran que los resultados corresponden a una población de laboratorio y que la resistencia todavía no está generalizada, por lo que las autoridades sanitarias aún cuentan con margen para adoptar medidas que retrasen la pérdida de eficacia de estos insecticidas.

En ese sentido, Kumar explicó que detectar el fenómeno a tiempo representa una ventaja para la salud pública. Además, advirtió que todavía "no es posible prever cuándo la resistencia alcanzará un nivel suficiente para inutilizar la alfa-cipermetrina", aunque precisó que este tipo de resistencia bioquímica puede revertirse si se deja de utilizar el producto, una observación que podría orientar futuras estrategias de manejo del mosquito.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La NASA captó una enorme mancha naranja en Bolivia desde el espacio y su origen sorprendió a los científicos

La NASA captó una enorme mancha naranja en Bolivia desde el espacio y su origen sorprendió a los científicos

LEER MÁS
Científicos descubren que los supervolcanes de la Tierra podrían volver a llenarse de magma tras permanecer inactivos miles de años

Científicos descubren que los supervolcanes de la Tierra podrían volver a llenarse de magma tras permanecer inactivos miles de años

LEER MÁS
Hallan en España un fósil humano de más de 200.000 años que revela una evolución más compleja de lo esperado

Hallan en España un fósil humano de más de 200.000 años que revela una evolución más compleja de lo esperado

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

LEER MÁS
Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

LEER MÁS
Científicos costarricenses colocaron una pantalla táctil con IA en un bosque salvaje: 16 monos la usaron para obtener plátanos de recompensa

Científicos costarricenses colocaron una pantalla táctil con IA en un bosque salvaje: 16 monos la usaron para obtener plátanos de recompensa

LEER MÁS
Hallan el cerebro fosilizado de un pez de más de 300 millones de años: el descubrimiento podría reescribir parte de la historia evolutiva

Hallan el cerebro fosilizado de un pez de más de 300 millones de años: el descubrimiento podría reescribir parte de la historia evolutiva

LEER MÁS
¿Qué tan seguido es saludable ir al baño? Un estudio indica la frecuencia ideal

¿Qué tan seguido es saludable ir al baño? Un estudio indica la frecuencia ideal

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025