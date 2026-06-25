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Política

Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

El líder de Juntos por el Perú publicó en sus redes sociales una reunión donde participó junto a Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, además los diputados y senadores electos de sus respectivas organizaciones políticas.

Excandidatos presidenciales se reunieron con sus senadores electos. Foto: difusión
Excandidatos presidenciales se reunieron con sus senadores electos. Foto: difusión
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El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó una alianza con Alfonso López Chau y Ricardo Belmont con el objetivo de "recuperar la democracia". El anuncio lo realizó mediante una publicación en sus redes sociales, donde difundió varias fotografías del encuentro junto a representantes de las tres agrupaciones y parlamentarios electos para el próximo Congreso bicameral.

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"Hoy realizamos gran encuentro unitario (…) junto a López Chau, Ricardo Belmont, al lado de nuestros partidos políticos y diputados/senadores electos", escribió el parlamentario. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que aparecen los tres dirigentes junto a los asistentes al encuentro.

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La publicación representa una de las primeras confirmaciones públicas de un acercamiento entre los líderes de estas organizaciones luego de las elecciones generales. Hasta el momento, ninguno de los participantes ha informado si la reunión derivará en acuerdos legislativos específicos o en una coordinación permanente dentro del próximo Congreso.

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¿Cuándo asumirán funciones los nuevos senadores y diputados?

El proceso de instalación del nuevo Congreso bicameral continúa luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregara las credenciales a los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031. Además, el organismo electoral acreditó a los cinco parlamentarios andinos titulares y sus respectivos suplentes. La entrega de credenciales a los 130 diputados quedó programada para este viernes 26 de junio.

Con este procedimiento, los legisladores electos quedan oficialmente habilitados para completar los trámites administrativos previos al inicio de sus funciones. La instalación del Congreso bicameral está prevista para el próximo 26 de julio, fecha en la que senadores y diputados prestarán juramento para el nuevo periodo parlamentario.

Durante la ceremonia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó el retorno del Senado después de más de tres décadas y señaló que esta cámara tendrá la responsabilidad de fortalecer el debate legislativo y contribuir al equilibrio institucional. El acto contó con la participación de autoridades del sistema electoral, representantes del Estado y diversas figuras políticas.

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