Narco “Manteco” inundó Argentina con coca y ahora se oculta en el Perú

Capo. Manuel Mendoza Herrera, “Manteco”, llegó a convertirse en el principal proveedor de droga peruana en la capital argentina, según las autoridades. Foto: Ilustración IA

Capo. Manuel Mendoza Herrera, “Manteco”, llegó a convertirse en el principal proveedor de droga peruana en la capital argentina, según las autoridades. Foto: Ilustración IA

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El 5 de octubre de 2022, el chiclayano Manuel Mendoza Herrera, conocido con el sobrenombre de “Manteco” —en alusión a su exceso de peso—, fue detenido por la policía argentina junto a otros cinco cómplices. Le encontraron 485 kilos de cocaína, parte de un cargamento que le había llegado desde el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El narcotraficante peruano fue sindicado como el mayor proveedor de droga en la capital argentina.

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Luego de haber sido expulsado al Perú, “Manteco” ahora vive oculto en el país. En una reciente entrevista con un medio bonaerense, alardeó de haber inundado de droga Argentina.

Izquierda, Manuel Mendoza Herrera. Derecha, Jaider Mejía Quiñones. Foto: La República

Pero en su país de origen, Manuel Mendoza Herrera no aparece en los archivos policiales. Fuentes de la Dirección Antidrogas afirman que no existen registros de “Manteco”. Sin embargo, se ha dado el lujo de declarar al portal de noticias Infobae, de Buenos Aires, que en el Vraem compraba el kilo de cocaína a US$500 y que lo vendía a US$3.000 en la capital argentina. Los alijos de droga se trasladaban del Vraem a la frontera con Bolivia, de donde eran recogidos y trasladados en avionetas a Argentina.

“Traíamos un material (cocaína) que tenía una manzanita como la del iPhone, o un trébol. A ese material (cocaína) lo regué por toda zona norte, oeste, etc. (de Argentina”, dijo “Manteco”.

La primera vez que Manuel Mendoza Herrera salió del país, según su movimiento migratorio, fue el 15 de diciembre de 2006: pasó a Chile y luego a Argentina. El plan original de “Manteco” era consagrarse como chef especializado en platos peruanos en Buenos Aires. Pero el rumbo se torció cuando contactó con peruanos que se dedicaban a la importación y venta de cocaína en grandes cantidades.

Según los registros, el 28 de septiembre de 2022, “Manteco” regresó al Perú sin saber que las fuerzas antinarcóticos de Argentina le seguían los pasos. Ya había sido identificado como el más importante proveedor de cocaína peruana.

El 2 de octubre de 2022, “Manteco” partió a Buenos Aires. En esos cuatro días de estancia, organizó despachos de cocaína del Vraem.

La policía argentina lo comprobó porque, al llegar a Buenos Aires, lo siguió y filmó mientras iba a diferentes localidades y hacía entregas de droga. Por eso, cuatro días después del retorno de “Manteco” del Perú, fue intervenido con la cocaína en su camioneta Ford Rancher.

“Yo era quien proveía los autos, las casas. Iba a buscarla (la cocaína) en camioneta. Nunca iba a donde aterrizaba (la avioneta con la droga). Iba con una camioneta y me daban otra. En una camioneta entraban 200 kilos. En una casa guardaba tanta mercadería, en otra guardaba la plata, en otro guardaba plata que cobraba, y así”, narró con detalles a la prensa argentina desde el Perú.

La policía de Buenos Aires cree que Jaider Mejía Quiñones, “Yayo”, nacido en Chingalpo (Sihuas, Áncash), el 10 de abril de 1991, sería el jefe de “Manteco”. Mejía era otro de los objetivos de la policía bonaerense, pero consiguió evadirse. Sin embargo, “Yayo” tampoco está consignado en la base de datos de la Dirandro.

En los archivos policiales, “Yayo” aparece como detenido por conducir borracho un vehículo en Pichari (La Convención, Cusco) en 2018, lo que lo ubica en el Vraem. Su movimiento migratorio también lo delata: viajó 11 veces a Argentina y tres veces a Bolivia.

“Manteco” dijo sobre el capo que le vendía la droga: “Mi jefe iba y venía de Perú. Cuando venía con su familia, yo tenía que conseguirle una residencia para que estuviera tranquilo mientras él estaba acá”. La descripción parece encajar con “Jaider”.

El 17 de julio de 2025, “Manteco” llegó a Lima expulsado de Argentina.

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