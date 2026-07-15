Jorge Nieto sobre negociaciones con Juntos por el Perú por Mesa Directiva: "Están en un punto adormecido"
Además, el exministro reveló haber mantenido un encuentro con Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.
- Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"
- Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso
Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno y líder de dicha agrupación política, aseguró que las negociaciones con Juntos por el Perú para conformar una lista conjunta con miras a presidir las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancadas.
"Creemos importante que el Ejecutivo tenga un Congreso con capacidad de control. Las conversaciones están en un punto adormecido", declaró en una entrevista con Canal N.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION
El exministro señaló que conversó con Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, y afirmó que no tendría inconvenientes en alcanzar acuerdos con el bloque integrado por esa agrupación, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. No obstante, dejó en claro que, por el momento, no existe ningún acuerdo cerrado.
"Yo he hablado con Roberto Sánchez sobre este tema. Nosotros estamos dispuestos a hacer un acuerdo de punto fijo con su bloque alrededor de las elecciones de la Mesa Directiva", apuntó.
PUEDES VER: Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"
Conversaciones con Renovación Popular
Asimismo, Nieto reveló que también sostuvo conversaciones con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. El excandidato presidencial calificó el encuentro como muy ameno y precisó que aún no se ha llegado a ningún acuerdo.
PUEDES VER: Absalón Vásquez asumirá como senador debiendo al Estado más de un millón de soles por reparación civil
"Es la primera vez que tenía una reunión con él. Hay que conocer la psicología detrás de la persona", señaló.
Finalmente, Nieto aseguró que el Partido del Buen Gobierno no se alineará con los bloques de derecha ni de izquierda conformados en el Congreso de la República.