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Jorge Nieto sobre negociaciones con Juntos por el Perú por Mesa Directiva: "Están en un punto adormecido"

Además, el exministro reveló haber mantenido un encuentro con Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Partido de Roberto Sánchez busca lograr acuerdos con el partido de Jorge Nieto | Composición: LR.
Partido de Roberto Sánchez busca lograr acuerdos con el partido de Jorge Nieto | Composición: LR.
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Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno y líder de dicha agrupación política, aseguró que las negociaciones con Juntos por el Perú para conformar una lista conjunta con miras a presidir las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancadas.

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"Creemos importante que el Ejecutivo tenga un Congreso con capacidad de control. Las conversaciones están en un punto adormecido", declaró en una entrevista con Canal N.

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El exministro señaló que conversó con Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, y afirmó que no tendría inconvenientes en alcanzar acuerdos con el bloque integrado por esa agrupación, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. No obstante, dejó en claro que, por el momento, no existe ningún acuerdo cerrado.

"Yo he hablado con Roberto Sánchez sobre este tema. Nosotros estamos dispuestos a hacer un acuerdo de punto fijo con su bloque alrededor de las elecciones de la Mesa Directiva", apuntó.

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Conversaciones con Renovación Popular

Asimismo, Nieto reveló que también sostuvo conversaciones con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. El excandidato presidencial calificó el encuentro como muy ameno y precisó que aún no se ha llegado a ningún acuerdo.

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"Es la primera vez que tenía una reunión con él. Hay que conocer la psicología detrás de la persona", señaló.

Finalmente, Nieto aseguró que el Partido del Buen Gobierno no se alineará con los bloques de derecha ni de izquierda conformados en el Congreso de la República.

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