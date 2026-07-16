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Política

Escoltas de José María Balcázar que fueron captados bebiendo alcohol fueron retirados de su puesto

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunció que se inició un proceso disciplinario para evaluar posibles sanciones a los agentes implicados.

Óscar Arriola, jefe de la PNP, indicó que efectivos policiales serían retirados | Composición: LR.
Óscar Arriola, jefe de la PNP, indicó que efectivos policiales serían retirados | Composición: LR.
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Los seis escoltas del presidente José María Balcázar que fueron captados bebiendo alcohol y bailando en una discoteca de Lambayeque fueron separados de sus cargos. Así lo informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien además confirmó que se iniciará un proceso disciplinario contra estos agentes para evaluar la aplicación de otras sanciones.

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"Ya se tomaron las medidas inmediatamente. Han sido separados de la seguridad personal del presidente constitucional de la República. Se ha iniciado una investigación por un equipo especializado, con carácter sumario, para resolver [el caso]", declaró a RPP.

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De acuerdo con un reportaje de Panorama que reveló estas acciones de los agentes de la escolta presidencial, los efectivos estuvieron bajo el mando del comandante PNP Jepherson Paredes. Además, según el dominical, el Estado les otorgó más de S/2.000 en viáticos a cada uno para cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento durante los cinco días que duró la comisión.

Ni el presidente ni los escoltas involucrados se han pronunciado sobre estos hechos. Arriola añadió que la investigación también permitirá evaluar los protocolos y planes de seguridad relacionados con la protección del jefe de Estado.

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