Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia". Foto: composición LR

Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia". Foto: composición LR

El Gobierno de José Jerí oficializó como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" el nombre del año 2026, mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros. La frase aprobada se consignará en los documentos oficiales todo este año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese sentido, la resolución de El Peruano precisa que la Política General de Gobierno 2025-2026 será: Transición Democrática y Reconciliación Nacional, la misma que establece como Eje 3: garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Nombre del año 2026: ¿cuáles serán los objetivos?

En el decreto también se precisa que las directrices que orientan la labor del Gobierno durante el periodo presidencial, incluyen: promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales; respetar la libertad de prensa, la institucionalidad y autonomía de los organismos electorales; avanzar hacia un Estado moderno, predecible y confiable, capaz de ofrecer reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia.

Igualmente, se contempla una rendición de cuentas al término del gobierno, de manera transparente; mejorar la concertación y espacios de diálogo entre los poderes del Estado, sector privado, actores políticos y sociales y la ciudadanía; y fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado.

Todo ello con el fin de "promover un proceso de fortalecimiento de la democracia y del orden constitucional".

El decreto supremo lleva la firma del presidente de la República, José Jerí Oré y del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez Miranda.