Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
El Ejecutivo liderado por José Jerí oficializó el nombre del año 2026 mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM.
El Gobierno de José Jerí oficializó como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" el nombre del año 2026, mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros. La frase aprobada se consignará en los documentos oficiales todo este año.
En ese sentido, la resolución de El Peruano precisa que la Política General de Gobierno 2025-2026 será: Transición Democrática y Reconciliación Nacional, la misma que establece como Eje 3: garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad.
Nombre del año 2026: ¿cuáles serán los objetivos?
En el decreto también se precisa que las directrices que orientan la labor del Gobierno durante el periodo presidencial, incluyen: promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales; respetar la libertad de prensa, la institucionalidad y autonomía de los organismos electorales; avanzar hacia un Estado moderno, predecible y confiable, capaz de ofrecer reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia.
Igualmente, se contempla una rendición de cuentas al término del gobierno, de manera transparente; mejorar la concertación y espacios de diálogo entre los poderes del Estado, sector privado, actores políticos y sociales y la ciudadanía; y fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado.
Todo ello con el fin de "promover un proceso de fortalecimiento de la democracia y del orden constitucional".
El decreto supremo lleva la firma del presidente de la República, José Jerí Oré y del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez Miranda.