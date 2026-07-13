Uno de los carros de combate K2 "Black Panther" recién llegado al país: el modelo coreano es uno de los más caros del mundo. Foto: difusión

Uno de los carros de combate K2 "Black Panther" recién llegado al país: el modelo coreano es uno de los más caros del mundo. Foto: difusión

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La empresa coreana Hyundai Rotem, socia de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), exhibirá durante el desfile militar por Fiestas Patrias seis ejemplares de los blindados K808 'White Tiger' y tres tanques K2 'Black Panther'.

En diciembre de 2024, durante el mandato de la presidenta Dina Boluarte, el Ejército compró a FAME por US$60 millones un lote de 30 unidades de K808 'White Tiger' (Tigre Blanco), fabricados por Hyundai Rotem.

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La adquisición se produjo en medio de la polémica porque, previamente, la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO) descalificó el modelo que ofertó Hyundai Rotem por tratarse de uno de los diseños más caros en comparación con otros que competían en la licitación de 2023.

Amparándose en la llamada “Ley FAME” N.° 31684, publicada el 15 de febrero de 2023, que dispone que los institutos armados consulten con la empresa estatal si cuenta con el material bélico que necesita adquirir, el Ejército preguntó a FAME si disponía de blindados 8x8. Para entonces, FAME había suscrito un convenio de cooperación con la compañía coreana.

Mediante esta modalidad, el Ejército dejó de lado los estudios del CETO y la licitación, y compró directamente a FAME los blindados K808 'White Tiger'.

Los seis ejemplares que arribaron al puerto del Callao el 6 de julio son parte del lote de 30 unidades contratadas por el Ejército a FAME. Justamente, según el acuerdo comercial, para este mes estaba prevista la entrega de los primeros vehículos blindados.

Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de los tanques K2 'Black Panther' (Pantera Negra) que llegaron en la misma fecha al puerto del Callao.

Seis blindados K808 "White Tiger" arribaron de los 30 que ha comprado el Ejército a FAME por US$60 millones. Foto: difusión

En directo, sin escalas

A diferencia de la adquisición de los blindados 8x8, que contaba con un plan de inversión pública aprobado y el correspondiente financiamiento presupuestado, en el caso del carro de combate 'Black Panther' no existe un proyecto con tales características.

Solo se trataría de una exhibición, a solicitud del Ejército, de acuerdo con fuentes coreanas.

Más bien, tiene todas las características de un plan para consumar un contrato directo con Hyundai Rotem por intermedio de FAME, sin la participación de otros competidores y ofertas, como se está haciendo en los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

El instituto castrense no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes aduaneras indicaron que el Ministerio de Defensa y el propio Ejército participaron en la coordinación para la importación de los seis blindados y tres tanques coreanos.

Todo parece un plan organizado por el Ejército y FAME —controlado por los altos mandos del instituto castrense— para que, en el marco de un eventual proceso de compra de un carro de combate en reemplazo de los soviéticos T-55, adquiridos en los años 70, aparezca el K2 'Black Panther' como primera opción. Sin la presencia de otros postores, como ha sucedido con la adjudicación directa a la estadounidense Lockheed Martin para la provisión de 24 cazas F-16 Block 70.

Un acuerdo entre el Ejército y Hyundai Rotem prevé la construcción de tanques "Black Panther" y blindados "White Tiger" por US$5.000 millones hasta 2036. Foto: difusión

Todo está agendado

No es la primera vez que Hyundai Rotem exhibe el tanque K2 'Black Panther' en Lima.

Un ejemplar fue presentado en el X Salón de Tecnologías para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales (SITDEF 2025), en el Cuartel General del Ejército, en abril de 2025.

En esa época, Hyundai Rotem estaba asociada con la compañía exportadora coreana STX Corporation. Juntos vendieron los blindados K808 'White Tiger' al Ejército por intermedio de FAME. Pero la sociedad se rompió cuando STX Corporation se acogió al tribunal de quiebras de Corea del Sur. Ahora Hyundai Rotem ha asumido todo el compromiso contractual, en diciembre de 2025.

Pero este incidente no impidió que el 9 de diciembre de ese año, en el gobierno de José Jerí Oré, el Ejército suscribió un “acuerdo estratégico” con Hyundai Rotem —dejando de lado a STX Corporation— para la compra futura de carros de combate K2 'Black Panther', además de más lotes de blindados K808 'White Tiger'.

Los expertos coinciden en que el K2 'Black Panther' es uno de los carros de combate más caros del mercado mundial.

Este “acuerdo estratégico” no fue precedido de estudios técnicos en el lugar de producción de los vehículos, tampoco de la evaluación de propuestas económicas, y mucho menos de evaluaciones de factibilidad de financiamiento público.

El mencionado “acuerdo estratégico” es, más bien, una prolongación del convenio que FAME firmó con STX Corporation y Hyundai Rotem el 20 de mayo de 2024, con el objetivo de construir vehículos blindados en el Perú.

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Una multimillonaria inversión

Poco después de este conveniente acuerdo, en noviembre de ese mismo año, el entonces comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia, ordenó al Diplam (Dirección de Planeamiento del Ejército) que identificara el modelo de tanque para reemplazar al T-55.

En contadas ocasiones se ha visto el desplazamiento de este vehículo de combate: durante las protestas y desmanes contra el gobierno militar, el 5 de febrero de 1975; en el golpe de Estado del dictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el 5 de abril de 1992; y en la exhibición de fuerza ante el Congreso por parte del comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, en represalia porque fue citado para que declare sobre el caso La Cantuta, el 21 de abril de 1993.

El “acuerdo estratégico” suscrito el 9 de diciembre de 2025, con la presencia del entonces comandante general César Briceño, comprende la producción de 54 tanques K2 'Black Panther' y 141 blindados K808 'White Tiger', vehículos que supuestamente serían ensamblados en los talleres de FAME.

De acuerdo con las fuentes, el plan arrancará con US$1.400 millones y culminaría en 2036 con una inversión total de US$5.000 millones. Este monto es incluso superior a los US$3.500 aprobados para la compra de los 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú.

En el contexto de intranquilidad por la dimensión que tendría el potencialmente devastador fenómeno El Niño entre 2026 y 2027, y los pronósticos del desastre que causará en la economía, comparable a los años 1982-1983 y 1997-1998, el proyecto de compra de tanques no parece una prioridad. Por decir lo menos.