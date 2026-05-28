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“Fujimori nunca más": colectivos sikuris protestan contra Keiko durante mitin en Arequipa

Ciudadanos arequipeños realizan una protesta a pocos metros del mitin presidencial que Keiko Fujimori encabeza en el local de Fuerza Popular. Sin embargo, la PNP realizó un cordón de seguridad para impedir el paso de los manifestantes.

Los ciudadanos rechazan la presencia de la lideresa fujimorista en el sur el país. Foto: Composición/LR
Los ciudadanos rechazan la presencia de la lideresa fujimorista en el sur el país. Foto: Composición/LR
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Los colectivos sikuris de Arequipa realizaron una protesta en rechazo a la presencia de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Los manifestantes llegaron a los alrededores del mitin que encabezaba Fujimori, en las afueras del local partidario ubicado en la plaza de la región, para expresar su rechazo.

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Los manifestantes acudieron con banderolas y pancartas con las frases "Keiko Fujimori nunca más", "Ni perdón, ni olvido" y "Cárcel para Keiko". Además, corearon esos mismos mensajes durante el pasacalle.

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Los ciudadanos intentaron llegar hasta el lugar donde se encontraba la lideresa fujimorista; sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un cordón para evitar el paso de otras personas.

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"Keiko no merece ser presidenta del Perú, ha gobernado 25 años; sin embargo, esa gente que la acompaña dice que nunca ha gobernado. Todo el Poder Judicial, los poderes del Estado los tiene encapsulados y cuando ella entre será peor nuestra situación. Yo le pido reflexión a los arequipeños, no se puede votar por Keiko. Ni perdón, ni olvido. Keiko no va, nunca más", expresó una ciudadana en diálogo con La República.

"Que dé la cara esa fujirata. ¿De qué se esconde, de qué tiene miedo? El pueblo no te quiere. Fujimori nunca más", exclamó un adulto mayor.

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