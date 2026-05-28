Es falso que se haya publicado un cartel en contra de Roberto Sánchez en Lajas, Chota: imagen fue elaborada con inteligencia artificial

Esta verificación fue elaborada por Lisset Paquiyauri en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la que se enfrentan Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), en Facebook se difundió la imagen de un cartel presuntamente colocado en el distrito de Lajas, provincia de Chota, región Cajamarca, con los siguientes mensajes contra el candidato de izquierda: "En Lajas no votaremos por JP", "Comunismo nunca más" y "Roberto Sánchez traidor".

Imagen difundida en Facebook. Foto: Facebook

La publicación con mayor difusión en la mencionada red social alcanzó 27.600 reacciones, 4.400 comentarios y 1.500 compartidos hasta el cierre de esta nota.

Publicación con más difusión en Facebook. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en Facebook

Tras realizar una búsqueda inversa en Google, se identificó que la foto utilizada como fondo del supuesto cartel en contra de Roberto Sánchez había sido publicada previamente en la página de turismo 'Toros Lajas', de Cajamarca, cuyo objetivo era mostrar paisajes de la zona.

Detección de la imagen utilizada como fondo en el cartel viral. Foto: Toros Lajas

A partir de este hallazgo, se procedió a verificar si la fotografía correspondía realmente a Lajas mediante Google Maps. Para ello, se ingresó a Street View y se recorrió manualmente el distrito, tomando como referencia las características visibles en la imagen.

Como resultado, se identificó el mismo sector en la última actualización de la plataforma, en 2022. Al compararlo con un registro de 2013 —que coincide con la foto usada como fondo de la publicación analizada—, se observan cambios notorios, como modificaciones en una de las viviendas, variaciones en el estado de la pista y un mayor crecimiento de vegetación. Sin embargo, al tratarse de registros previos a 2026, no se descarta que el lugar haya tenido nuevas modificaciones en la actualidad.

Revisión del lugar en Google Maps (2022 y 2013). Foto: Google Maps

Además del análisis visual y geográfico, el equipo de Verificador de La República decidió utilizar herramientas de detección de inteligencia artificial. Una de ellas fue Hive Moderation, que concluyó que el material viralizado presentaba un 100% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis de la imagen con Hive Moderation (100% de probabilidad de haber sido generada con IA). Foto: Hive Moderation

De igual manera, se utilizó Sightengine, que concluyó que existe un 99% de posibilidad de que el contenido haya sido generado con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen con Sightengine (99% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: Sightengine

Por último, según la plataforma de Presentación de Resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Lajas fue uno de los distritos que brindó mayor respaldo a Roberto Sánchez, quien obtuvo el 59,646% de los votos válidos. Le siguieron Ricardo Belmont, con 11,539%, y Keiko Fujimori, con 10,878%.

Plataforma de Presentación de Resultados de la ONPE en Lajas. Foto: ONPE

Conclusión

En síntesis, en Facebook se viralizó la fotografía de un cartel contra Roberto Sánchez, supuestamente colocado en Lajas, Chota, Cajamarca, en el contexto de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la verificación del contenido evidenció que la imagen de fondo ya había sido difundida previamente con fines turísticos, por lo que no corresponde a un registro exclusivo del hecho viral.

Además, las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine indican que el material tiene más del 99% de probabilidad de haber sido generado digitalmente. Esto, sumado a la revisión de resultados emitidos por la ONPE —en los que se observa que Sánchez tuvo más de 59% de votos a su favor—, permite corroborar que la narrativa atribuida al cartel es falsa.