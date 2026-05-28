Sánchez retoma campaña en regiones y Fujimori llega de incógnito al sur en medio de protestas

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Los movimientos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez continúan. A pocos días de ingresar a la última semana de la campaña presidencial, los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú queman sus últimos cartuchos para asegurar una votación favorable este domingo 7 de junio. El congresista y líder de la agrupación de izquierda participó en una actividad proselitista en Huánuco, mientras que Keiko Fujimori —tras un paso accidentado por Huancayo— intentó mantener un perfil más discreto luego de viajar a Arequipa.

“Huánuco, estoy aquí para escucharlos, recoger su voz y llevar sus demandas donde se toman las decisiones. Su fuerza y esperanza nos impulsan a seguir caminando juntos por el Perú”, señaló Roberto Sánchez en sus redes sociales. El candidato continúa su campaña en la denominada “ruta castillista”.

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En esta región, Sánchez fue ampliamente favorecido frente a Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 29,87% de los votos, logrando el respaldo de más de 100.000 huanuqueños. La candidata de Fuerza Popular ocupó el segundo lugar con el 15,46% y poco más de 50.000 votos.

Durante su paso por la región, Sánchez centró su discurso en los problemas hídricos de Huánuco. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

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“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.

También estuvo en Pucallpa

Tras ser cuestionado por concentrar buena parte de sus actividades en distintos distritos de Lima, Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso.

Sánchez sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

“Torres ya confesó que él, junto con el Ministerio Público, la mayoría parlamentaria y los medios de comunicación, decidieron sacar a Castillo a la mala. No solo eso, sino que encañonaron a su hija como si fueran criminales. Ellos creen que este pueblo olvida, por eso no se explican que los más pobres del Perú nos hayan dado esta victoria política para recuperar la paz”, indicó.

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Durante su intervención, Sánchez también lanzó mensajes indirectos a figuras de la derecha peruana, como Keiko Fujimori y César Acuña.

“Acá a nadie le dan táperes, acá nadie compra su conciencia, acá no ha habido plata como cancha; acá hubo pueblo, pueblo y más pueblo”, señaló.

Entre otros anuncios, el candidato de Juntos por el Perú también indicó que promovería la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a los responsables de las muertes registradas en el sur del país entre finales de 2022 e inicios de 2023.

Fuera de las plazas públicas, Sánchez también reforzó sus alianzas políticas. El candidato se reunió con Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación y excandidato presidencial. De acuerdo con su mensaje en redes, Sánchez espera que el partido del casco sume apoyos técnicos para Juntos por el Perú.

Keiko Fujimori tuvo un nuevo paso abrupto por el sur

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular continuó sus actividades en Arequipa. Luego de su accidentado paso por Huancayo, Fujimori decidió volver a referirse al gobierno de su padre, Alberto Fujimori, esta vez en relación con la formalización de títulos de propiedad.

“El título de propiedad es el paso número uno para generar seguridad y empezar a construir el futuro. El programa Cofopri, que se creó durante el gobierno de mi padre, entregó un millón de títulos de propiedad. Lamentablemente, vinieron otros gobiernos y por envidia lo desactivaron”, declaró.

Fujimori también se pronunció sobre algunas medidas que impulsaría tras las elecciones. La candidata aseguró que, gane o pierda los comicios, presentará acciones para frenar la iniciativa de gasto del Congreso de la República, facultad que volvió al Parlamento en 2022 y que Fuerza Popular ha respaldado en más de una votación.

“En su momento, pasada la elección, pensamos presentar un documento para que el Tribunal Constitucional evalúe que el Congreso, como ocurría antes, no tenga iniciativa de gasto”, indicó.

Arequipa protestó contra Keiko Fujimori

La visita de Keiko Fujimori a Arequipa tampoco estuvo exenta de protestas ciudadanas. Tal como ocurrió durante su paso por Huancayo, la candidata de Fuerza Popular fue interpelada por un grupo de ciudadanos que se manifestó en rechazo a su presencia en la ciudad.

Colectivos de sikuris, junto con otros manifestantes, realizaron arengas de “Keiko Fujimori nunca más” minutos antes de la llegada de la lideresa fujimorista a un mitin programado en el centro de la denominada Ciudad Blanca.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un cordón policial que separaba a los manifestantes antifujimoristas de los simpatizantes de Fuerza Popular. En un momento, una militante del partido naranja logró ingresar al espacio donde se concentraban los protestantes, lo que generó un breve altercado. Una de las manifestantes cuestionó la actuación de la Policía.

“Vienen a provocar. Si fuera al revés, la Policía ya nos hubiera golpeado y seríamos unos ‘cholos’ y unos ‘pobres’. A nosotros no nos van a dejar pasar, pero a ella sí. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de por qué”, indicó.

Tras el incidente, los manifestantes intentaron acercarse al mitin para hacer visible su protesta. Sin embargo, el resguardo policial impidió su ingreso al local donde se desarrollaría la actividad. En respuesta, los ciudadanos continuaron lanzando arengas contra la lideresa de Fuerza Popular.

“La calle es del pueblo y no de los corruptos”, se les escuchó corear.

Asegura que iría tras Cerrón

Luego de su paso por Junín, Fujimori realizó nuevas declaraciones sobre Vladimir Cerrón, exgobernador regional y líder de Perú Libre. La candidata aseguró que un eventual gobierno de Fuerza Popular buscaría concretar su captura, pese a que la bancada fujimorista fue una de las que bloqueó investigaciones en su contra.

“Se van a tomar todas las medidas necesarias para capturar a todas las personas que tengan orden de captura. Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes lo saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años, donde yo decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se tomarán todas las medidas necesarias para que la orden de captura que pesa sobre él sea ejecutada”, declaró ante los medios.

Fujimori Higuchi también se refirió a Mark Vito, su exesposo, quien continúa siendo investigado en el Caso Cócteles: “Entiendo que él va a salir muy bien. Le tocó vivir momentos muy duros solo por el hecho de haber sido mi esposo. Le deseo muchísima suerte y estoy segura de que va a salir airoso”, señaló.