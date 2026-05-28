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Arequipa: colectivos anuncian movilizaciones en contra de Keiko tras su llegada

La candidata de Fuerza Popular podría presentarse a las 4.00 p. m. en la Quinta Salas, bajo el puente Grau, mientras grupos opositores se concentran en el óvalo Grau con consignas contra su candidatura.

Arequipa rechaza la presencia de Keiko Fujimori como parte de su campaña electoral. Foto: LR
Arequipa rechaza la presencia de Keiko Fujimori como parte de su campaña electoral. Foto: LR
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Arequipa la noche del miércoles 27, en una visita discreta que generó rápida reacción en la ciudad. La noticia de su arribo se difundió con rapidez y varios gremios opositores, sobre todo juveniles, anunciaron movilizaciones para este jueves 28, cuando la lideresa podría presentarse a las 4.00 p. m.

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Mientras Fujimori podría presentarse este jueves 28 a las 4.00 p. m. en la Quinta Salas, bajo el puente Grau, en el Cercado, colectivos en contra se concentrarán a solo unos pasos, en el óvalo Grau. “Keiko Fujimori, nunca más; todos a las calles contra la impunidad y el autoritarismo. “Fujimori nunca más”, señalan en sus avisos.

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Otro colectivo que se suma es Sikuris Arequipa: "Tu voz es esencial, tomemos las calles", indican en sus anuncios. Asimismo, algunos simpatizantes de Castillo estarán presentes.

De igual forma, se presente o no, el evento se llevará a cabo. Extrañamente, los organizadores pidieron que asistan con polos blancos o rojos, pero no de color naranja, y anunciaron que es una actividad en defensa de la democracia.

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