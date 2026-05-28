Arequipa: colectivos anuncian movilizaciones en contra de Keiko tras su llegada

Arequipa rechaza la presencia de Keiko Fujimori como parte de su campaña electoral. Foto: LR

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Arequipa la noche del miércoles 27, en una visita discreta que generó rápida reacción en la ciudad. La noticia de su arribo se difundió con rapidez y varios gremios opositores, sobre todo juveniles, anunciaron movilizaciones para este jueves 28, cuando la lideresa podría presentarse a las 4.00 p. m.

Mientras Fujimori podría presentarse este jueves 28 a las 4.00 p. m. en la Quinta Salas, bajo el puente Grau, en el Cercado, colectivos en contra se concentrarán a solo unos pasos, en el óvalo Grau. “Keiko Fujimori, nunca más; todos a las calles contra la impunidad y el autoritarismo. “Fujimori nunca más”, señalan en sus avisos.

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Otro colectivo que se suma es Sikuris Arequipa: "Tu voz es esencial, tomemos las calles", indican en sus anuncios. Asimismo, algunos simpatizantes de Castillo estarán presentes.

De igual forma, se presente o no, el evento se llevará a cabo. Extrañamente, los organizadores pidieron que asistan con polos blancos o rojos, pero no de color naranja, y anunciaron que es una actividad en defensa de la democracia.