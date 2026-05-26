Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"
A pesar del respaldo a Roberto Sánchez, Cívico Obras advirtió que sus senadores y diputados realizarán una labor firme de vigilancia y fiscalización.
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Cívico Obras, agrupación política fundada por el excandidato presidencial Ricardo Belmont, anunció su respaldo a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
"Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza", se lee en el comunicado.
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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este martes 26 de abril, la agrupación política indicó que durante su campaña electoral denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral, así como el silenciamiento y discriminación sistemática a la candidatura de Belmont.
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Sin embargo, pese a ello, apoyarán a Sánchez el próximo 7 de junio.
"Por esta y muchas razones, el partido Cívico Obras ha decidido respaldar a Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez; este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país", señala el pronunciamiento oficial.
Comunicado del partido de Ricardo Belmont, Cívico Obras
Cívico Obras fiscalizará un eventual gobierno de Roberto Sánchez
El partido de Belmont advirtió que, si bien respaldarán a Juntos por el Perú y a Sánchez, sus senadores y diputados fiscalizarán y vigilarán un eventual gobierno.
"El Perú merece paz, merece justicia, merece unidad, y merece volver a creer en sí mismo", añade el comunicado firmado por el secretario general nacional del partido, Daniel Barragán Coloma.
Por otro lado, Obras afirmó que mantendrá su "posición principista e invariable" durante el proceso electoral: "Primero la patria, segundo el partido y tercero las personas".
"El partido Cívico Obras ha mantenido, a lo largo de su historia, sus 10 vigas maestras como principios fundamentales de acción política, consolidándose como el primer gran movimiento independiente que ganó las elecciones municipales de Lima Metropolitana en 1990 y 1993", acotó.