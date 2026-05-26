Mesías Guevara y militantes del Partido Morado anuncian voto por Roberto Sánchez
Por medio de un comunicado, fundamentaron que "el voto en blanco o viciado no es suficiente para derrotar el fujimorismo". La posición institucional del partido es no respaldar a ninguno de los dos candidatos, pero dejó el voto libre a sus militantes.
El excandidato presidencial Mesías Guevara y militantes del Partido Morado anunciaron que votarán por Roberto Sánchez en la segunda vuelta del 7 de junio. Sustentaron su decisión al señalar que "el voto el blanco o viciado no es suficiente para derrotar el fujimorismo".
Un día antes, el 25 de mayo, la organización comunicó que su posición institucional es de rechazo a ambas candidaturas (Sánchez y Fujimori), pero dejó claro que sus militantes tenían libertad de elegir su voto a "conciencia y con sentido de responsabilidad cívica".