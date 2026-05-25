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Política

¿Quién es ‘Julio Chapo’, el terrorista sentenciado a cadena perpetua?

Según el Poder Judicial, Hugo Sixto Campos Córdova integró un grupo de aniquilamiento del Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) que ejecutó a tres personas. En 2019 fue capturado cuando iba a realizar atentados en Huancavelica.

El terrorista 'Julio Chapo' fue capturado en Huancavelica en el 2019.
El terrorista 'Julio Chapo' fue capturado en Huancavelica en el 2019.
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El terrorista de Sendero Luminoso Hugo Sixto Campos Córdova, llamado camarada 'Julio Chapo', condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en el Vraem, tendrá que pagar S/100.000 de reparación civil a favor del Estado por los daños ocasionados.

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Así lo confirmó la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, dirigida por el fiscal superior Andrés Montoya Mendoza.

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Pero ¿quién es Julio Chapo? Fuentes oficiales del Ministerio Público señalan que, según los hechos comprobados durante el juicio oral, integró un grupo de aniquilamiento del Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) que ejecutó a tres personas.

Misael Camargo P., Susana Ponce y Teófanes Camargo P. fueron eliminados el 21 de agosto de 2018 en la comunidad de La Libertad de Mantaro, distrito de Santo Domingo de Acobamba, en el departamento de Junín.

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De este modo, sobre la base de documentos, pericias y testimonios, se comprobaron los actos de crueldad y terror que el grupo armado realizó entre la población local de Junín.

Los ministerios de Defensa y del Interior ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Julio Chapo fue capturado la madrugada del 12 de julio de 2019 en una operación del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional (Dirandro y Diviac) y el Ministerio Público.

Los agentes de inteligencia lograron ese día detectar a delincuentes terroristas en el distrito de Chinchihuasi, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica (zona declarada en estado de emergencia), que, apoyados por traficantes de droga, tenían planeado realizar acciones terroristas en ese sector.

Hubo una infiltración terrestre con dos patrullas y, a las 2.30 a. m., lograron capturar a Hugo Sixto Campos Córdova, quien entonces se desempeñaba como mando militar y dirigente del comité titular de la organización terrorista. Junto con él, también capturaron al delincuente terrorista Rafael Ichka Muñoz.

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Ese día cayeron con una pistola 380 marca Baikal con cargador, cordón detonante, tres celulares, un visor nocturno, trampas improvisadas (tipo ampolla), fulminantes eléctricos, munición 7,62 x 39 mm (AKM) y munición de 380.

Tras su captura, los agentes de la Dircote atribuyeron a la organización terrorista al menos 43 muertes de militares y civiles en atentados, emboscadas o asesinatos selectivos.

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