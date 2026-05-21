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Gobierno amplía estado de emergencia por 60 días en distritos de cuatro regiones del Perú afectadas por violencia y crimen

La medida abarca 12 distritos y ocho centros poblados, incluidos Ayahuanco, Roble y Pichari, y busca consolidar esfuerzos contra la violencia y el crimen en estas regiones.

Gobierno prorrogó medidas de seguridad en regiones del Vraem desde el 26 de mayo.
Gobierno prorrogó medidas de seguridad en regiones del Vraem desde el 26 de mayo. | Foto: composición LR
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El Gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en diversas zonas de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y consolidar la intervención en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las zonas más golpeadas por la violencia y el crimen en el país. La medida comenzará a regir el 26 de mayo y también incluye corredores estratégicos vinculados al transporte energético y a operaciones fluviales-terrestres.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 077-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, así como de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior y Justicia.

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¿Qué zonas del Perú continuarán en estado de emergencia?

La prórroga alcanza a 12 distritos y ocho centros poblados ubicados en cuatro regiones del país. En Ayacucho, la medida continuará en Ayahuanco, Santillana, Sivia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa y Putis. En Huancavelica, se incluye al distrito de Roble.

En Cusco seguirán bajo estado de emergencia Pichari y Unión Asháninka, mientras que en Junín se mantendrá la disposición en Mazamari y Vizcatán del Ene.

Asimismo, el Gobierno amplió la emergencia en los centros poblados de Ccano, Yanamonte y Carhuahurán, en Ayacucho; Ichucucho y Cochabamba Grande, en Huancavelica; Kiteni, en Cusco; y Puerto Ocopa y Quiteni, en Junín.

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Gobierno también amplía emergencia en corredor del gas de Camisea

La medida incluye además la franja territorial denominada Eje energético del gas de Camisea, considerada estratégica para el país. Esta zona comprende ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito cusqueño de Megantoni, hasta el distrito ayacuchano de Anco.

De igual forma, continuará el estado de emergencia en el 'Corredor operacional fluvial-terrestre del Ene', área clave para las operaciones de seguridad y control en el Vraem.

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