Efectivo policial fallece tras operativo antidrogas en el VRAEM en Junín

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Un operativo terminó en un enfrentamiento entre efectivos policiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la ciudadanía del centro poblado Puerto Palmeras, en el VRAEM, en la región de Junín, durante la tarde del jueves 21 de mayo.

El incidente ocasionó que uno de los policías perdiera la vida tras el ataque de un grupo de personas en circunstancias aún no esclarecidas. De acuerdo con medios locales, el convoy policial, que transportaba droga incautada y a los efectivos, fue arremetido por los pobladores durante su regreso.

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