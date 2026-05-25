Familiares de víctimas: “Ante el peligro del poder absoluto del fujimorismo; ni nulo, blanco o viciado”

Representantes de organizaciones señalaron que darán su respaldo a Juntos por el Perú, pero con el compromisos de que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos. Foto: Walter Hupiu

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Familiares de las víctimas de crímenes de Estado marcaron posición en contra de la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ante un posible “poder absoluto” del fujimorismo. En su pronunciamiento invocan, además, a no votar en blanco, nulo o viciado, porque así favorecen a Fuerza Popular.

“Ante el peligro del poder absoluto del fujimorismo, manifestamos nuestro rechazo al voto vicado, nulo o en blanco en la segunda vuelta electoral. Consideramos que este momento exige de peruanos y peruanas con responsabilidad histórica y compromiso democrático para impedir el retorno de quienes representan impunidad y retrocesos en materia de derechos fundamentales”, señalan en su comunicado.

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Recordaron que, como representantes de distintas organizaciones en defensa de la democracia, siempre han tenido un voto activo en contra del fujimorismo. En el contexto de la segunda vuelta, anunciaron un voto crítico por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez.

“A lo largo de nuestra historia reciente hemos sufrido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, esterilizaciones forzadas y múltiples violaciones a los derechos humanos. Estas heridas siguen abiertas porque la impunidad persiste y porque muchos responsables políticos continúan reivindicando prácticas autoritarias y negando los crímenes cometidos, atropellando así las memorias de la víctima”, inicia el comunicado.

Para ello, plantean como demandas impulsar prioritariamente la búsqueda de personas desaparecidas; anular las leyes de amnistía e impunidad aprobadas por el Congreso; asegurar reparaciones integrales y dignas para los familiares y sobrevivientes de crímenes de Estado; defender y fortalecer los espacios de memoria; y garantizar que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos.

Firmaron el pronunciamiento familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, así como de los casos de asesinatos de los jóvenes Inti y Bryan, la periodista Melissa Alfaro y el sindicalista Saúl Cantoral. También, la Asociación de Familiares Víctimas de Desapariciones Forzadas durante el Conflicto Armado Interno y la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en Lima y el Callao.

Llamado a Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello

La exministra Gisella Ortiz, hermana de una de las víctimas en el caso La Cantuta, señaló que enviarán cartas a los excandidatos Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello para que reconsideren su posición en la segunda vuelta.

“Queremos que se reconozca el peligro de que el fujimorismo entre al poder. Se enviarán cartas a Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello, porque creemos que no pueden levantar el voto nulo o viciado como una posibilidad. Queremos que ellos sean más responsables en reconocer el peligro del fujimorismo y el daño que eso significa para nosotros como familiares. Para nosotros siempre será un voto emocional, porque queramos o no, siguen siendo los asesinos de nuestros familiares”, aseguró.

Ortiz precisó que el partido de Keiko Fujimori ha demostrado ser una organización que atenta contra la democracia y los derechos humanos.

“Han dado una ley de amnistía el año pasado, que es un peligro para todos los casos de violación a los derechos humanos. Por eso salimos a señalar públicamente que votaremos contra el fujimorismo. Juntos por el Perú es la opción que tenemos en esta coyuntura y nos sumamos a las marchas nacionales que se están convocando para este 30 de mayo”, agregó.

Doris Caqui, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Víctimas de Desapariciones Forzadas, indicó que como organización decidieron movilizarse ante una posible victoria de Fuerza Popular. Criticó que Fujimori levante el eslogan de “gobernar con mano dura” y reivindique la dictadura de su padre.

“Ustedes saben qué significa gobernar como Alberto Fujimori. Volverán a repetirse casos como La Cantuta, Barrios Altos y las desapariciones de estudiantes, dirigentes y campesinos. Eso es lo que nos esperaría en un futuro gobierno de la señora Keiko Fujimori”, enfatizó.