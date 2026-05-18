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Milett Figueroa anuncia acciones legales contra quienes mencionen su nombre y el de su familia: “Decidí poner un límite a los agravios”

Milett Figueroa decidió poner freno a los ataques y las acusaciones en su contra, por lo que anunció que tomará acciones legales.

Milett Figueroa reveló que su madre Martha Valcárcel se encuentra delicada de salud. Foto: Instagram.
Milett Figueroa reveló que su madre Martha Valcárcel se encuentra delicada de salud. Foto: Instagram.
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Tras las polémicas declaraciones que Mimi Alvarado brindó a programas de Perú y Argentina sobre Milett Figueroa y su familia, la modelo decidió frenar esos ataques con un contundente comunicado difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, la también actriz advirtió que iniciará acciones legales contra las personas que utilicen su nombre de manera irresponsable o difundan comentarios que afecten su imagen. Según explicó, tomó esta decisión para frenar los constantes ataques y las expresiones ofensivas que perjudican tanto su vida personal como su imagen pública.

Comunicado de Milett Figueroa. Foto: Instagram.

Comunicado de Milett Figueroa. Foto: Instagram.

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Milett Figueroa anuncia medidas legales por ataques en su contra

A través de sus historias de Instagram, Milett Figueroa confirmó que iniciará acciones legales contra quienes difundan comentarios que dañen su imagen. La modelo también agradeció públicamente a su abogado por acompañarla en este proceso.

"Decidí poner un límite a los ataques injustificados, agravios y comentarios generados utilizando mi nombre y mi imagen", escribió en su comunicado.

La también actriz explicó que durante bastante tiempo optó por no responder y concentrarse en sus proyectos personales y laborales. "He guardado silencio durante mucho tiempo porque mi energía y mi trabajo han estado enfocados en otras prioridades", señaló.

Sin embargo, dejó en claro que ya no tolerará acusaciones ni comentarios falsos en su contra. "A partir de este momento, toda afirmación falsa, ofensiva o difamatoria será tratada por las vías legales correspondientes", advirtió.

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Mimi Alvarado llama 'brujas' a Milett Figueroa y a su madre

Durante una entrevista para la televisión argentina, Mimi Alvarado lanzó fuertes calificativos contra Milett Figueroa y su madre, Martha Valcárcel, a quienes llamó "brujas".

Además, la cantante insinuó que la influencer peruana estaría interesada en el dinero de Marcelo Tinelli. "A Marcelo le quieren sacar todo", declaró.

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