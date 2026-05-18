Ronald Atencio ratifica su rechazo a Keiko Fujimori: "Ella mantuvo a Dina Boluarte y a Jerí en el poder"

Ronald Atencio ratifica su rechazo a Keiko Fujimori: "Ella mantuvo a Dina Boluarte y a Jerí en el poder"

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El excandidato presidencial de la alianza Venceremos, Ronald Atencio, ratificó su rechazo a Keiko Fujimori porque, según su perspectiva, la actual crisis que atraviesa el país se debe a decisiones tomadas por ella y el Congreso.

Aclaró que su opinión sobre Keiko no está influenciada por el impacto de Alberto Fujimori, sino por su rol en los últimos años.

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“Muchos pueden decir “eso es lo que hizo el padre”, pero nosotros no vemos eso. Ella tiene el poder, ella cogobierna. ¿Quién aprobó las leyes pro crimen y pro impunidad? ¿Quién no quiso que se pongan los octógonos? ¿Quién aprueba las AFP? Ellos al tener el Congreso cogobiernan y deciden lo que pasa en el país”, señaló.

Asimismo, mencionó los ataques contra el Ministerio Público y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.