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Política

“Entre el fujimorismo y sus crímenes, busco la posibilidad de vivir en democracia”

En 'in Guion', en el streaming de La República, el abogado José Domingo Pérez explica los motivos de su salto de la fiscalía a la defensa del expresidente Pedro Castillo y a la vocería del partido de Roberto Sánchez, tras su no ratificación en el Ministerio Público. “No puedo ser indiferente al momento histórico del país”, remarca.

Rosa María Palacios entrevista a José Domingo Pérez
Rosa María Palacios entrevista a José Domingo Pérez | La República | La República
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Rosa María Palacios

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El doctor José Domingo Pérez está con nosotros para hablar de varios temas y, sobre todo, de su nueva carrera política. Yo le digo: me parece un gran error que usted se meta en política cuando tenía una carrera fiscal. ¿Ha abandonado la carrera fiscal para siempre?

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Pérez: Sé que ha habido una crítica muy severa de parte de usted. Pero no es que haya
sido destituido. Yo he sido no ratificado. Es decir, la Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente preside María Teresa Cabrera, sabemos que ella ha sido congresista de Podemos Perú, decidió no ratificarme.

Pero el asunto es que usted puede estar diciendo a las fuerzas políticas: “¿Qué prefieren? ¿Que sea político o que sea fiscal?”

Mi voluntad no fue renunciar a la fiscalía.

Ahora bien, ¿por qué una carrera política? Usted ha podido abrir un estudio de abogados.

Pero si usted me ha criticado cuando ejerzo la profesión de abogado al asumir la defensa de Pedro Castillo.

No, no, eso es otra cosa. Esto es una carrera política.

Ah, bueno, pero primero fue la defensa.

Esto es una carrera política. Usted ha podido hacer una defensa privada de gente común y corriente y, sin embargo, dice: “Vamos a hacer una carrera política”. Le puede pasar lo mismo que al juez Sergio Moro en Brasil. Lo acusaron de politizar el caso.

Bueno, ahí voy a hacer una gran diferencia en relación con el juez Sergio Moro.

Ilumínenos con la diferencia.

Primero, Sergio Moro fue un juez, es decir, él actuó bajo el deber de imparcialidad. Yo soy un fiscal, actué bajo el deber de objetividad. Segunda gran diferencia: Sergio Moro renunció a su puesto de juez en el tribunal de Paraná, en Brasil, para ingresar a la actividad política. A mí me votaron.

Pero, sea cual sea la razón, el efecto es el mismo. Ya lo anunciaron como ministro de Justicia, lo ha anunciado el señor Roberto Sánchez.

Yo saludo el anuncio que se ha hecho dentro del contexto político. Lo he agradecido públicamente y he dicho que no tengo ningún tipo de incompatibilidad ni impedimento. No he renunciado para ingresar a la política. A mí me han sacado.

Y ha ingresado a la política.

En este escenario solamente tenemos dos alternativas.

Ajá.

Una que acaba de decir usted, que es nefasta, que es la de la señora Fujimori. Y otra que, por lo menos, ofrece la posibilidad de que haya una confluencia de fuerzas democráticas, en las cuales puede haber un entendimiento para que se dicten políticas para el bienestar general.

Hay una tercera: votar nulo y no hacer política. Yo no digo que votar nulo tenga un efecto real. Pero usted puede votar nulo.

No puedo ser indiferente a lo que le está pasando a mi país. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando que estas fuerzas autoritarias y conservadoras destruyan el país.

Usted ha señalado que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado.

Penalmente no hay delito, la única prueba es la proclama que él leyó. Lo demás no está en el expediente.

Él ha tenido 17 abogado, que los cambio, en busca de una defensa política internacional.

No es del todo exacto. Usted reconoce que la pena es desproporcionada.

Pero ¿el rey de pedir penas desproporcionadas es usted?

No. Lo mío es dentro del marco legal. Quienes imponen las penas son los jueces. Si hablamos del caso Ollanta Humala, me parece que en este momento sufre una situación injusta, atendiendo a que la señora Fujimori está en libertad.

Estamos de acuerdo en que Castillo cometió un delito de rebelión, en la modalidad de conspiración.

No. No hubo la comisión de una conducta que esté tipificada en el Código Penal.

Me va a decir que no se levantó en armas.

Eso no consta en el expediente. Es desinformación. Por ejemplo, el expediente del caso Cócteles no fue devuelto 19 veces.

¿Cuántas veces devolvió el caso Cócteles?

Solo seis veces. Es una acusación con una pluralidad de acusados.

¿Estaba acusando mal?

No. Lo que pasa es que la defensa deslegitima el trabajo del fiscal.

El señor Roberto Sánchez también tiene que enfrentar un proceso por donaciones de campaña.

El delito de fraude en la administración de persona jurídica ya fue investigado y archivado. No se demostró mal uso de fondos del partido Juntos por el Perú. Subsiste el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Él no era el contador ni el tesorero del partido.

¿Por qué se une a la izquierda?

Solo hay dos puertas. En este balotaje tenemos a Keiko Fujimori, que dice que hará el mismo gobierno de su padre.

Al entrar en política, ¿no es parte del pacto que usted denunció?

No tenemos otra alternativa. Entre lo que significa el fujimorismo y sus crímenes, o la posibilidad de vivir en democracia, en convivencia y en paz, creo que no puedo ser indiferente a este momento histórico.

Usted, ¿teme por su vida?

He tenido testigos que, en el caso Cócteles, han manifestado con mucho miedo lo que significa Keiko Fujimori. Ellos no perdonan.

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