ONPE multa a Fuerza Popular con casi S/200 mil por uso indebido de recursos públicos

ONPE sanciona con multa de 36 UIT a Fuerza Popular por mal uso de los recursos públicos

ONPE sanciona con multa de 36 UIT a Fuerza Popular por mal uso de los recursos públicos

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La ONPE sancionó con una multa de 36 UIT, equivalente a 198.000 soles, y con la reducción al 50% de los fondos asignados a Fuerza Popular por mal uso de los recursos públicos.

De acuerdo con la institución, la organización destinó el financiamiento estatal a gastos por 27.927 soles en un viaje académico a California, una actividad denominada "The Leader's Fellowship"; al pago de 100.000 soles por una maestría en gestión pública, e intereses moratorios de S/37,92 relacionados con retrasos en pagos a proveedores.

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La resolución precisa que puede reducirse en 25% el monto de la sanción si se cancela antes del término para impugnar administrativamente la resolución que puso fin a la instancia y no se interpone recurso impugnativo alguno.

Además, de conformidad con el artículo 36-A de la LOP, corresponde otorgar un plazo razonable a la OP para que regularice la infracción cometida, que debe ser de 30 días hábiles.

También, la ONPE solicita al partido de Keiko Fujimori regularizar su situación en torno a los gastos por concepto de servicios de asesoría.