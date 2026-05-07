Del escritorio a la curul: 15 trabajadores del Congreso serán senadores y diputados de Fuerza Popular

Asesores, técnicos parlamentarios y exfuncionarios del Congreso alcanzaron una curul con Fuerza Popular para el próximo Parlamento bicameral. Foto: Composición LR / Rosmery Tapara

Asesores, técnicos parlamentarios y exfuncionarios del Congreso alcanzaron una curul con Fuerza Popular para el próximo Parlamento bicameral. Foto: Composición LR / Rosmery Tapara

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Mientras el Congreso aprobaba leyes, negociaba cargos y ampliaba sus propios mecanismos de contratación, también construía nuevas carreras políticas desde sus oficinas. Por lo menos quince trabajadores del actual Legislativo consiguieron una curul para el próximo Parlamento bicameral con Fuerza Popular.

Para el congresista fujimorista Eduardo Castillo Rivas, que siguió un camino similar y ahora tendrá a una de sus empleadas como colega en la Cámara de Diputados, esto forma parte de la “carrera política”.

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“Eso es lo interesante de hacer vida partidaria”, señaló a La República.

Entre quienes fueron elegidos como diputados o senadores por el partido fujimorista Fuerza Popular, encontramos a algunos que ejercieron como congresistas, pero continuaron como empleados del aparato parlamentario tras perder sus escaños. Otros, menos conocidos, hicieron toda su vida laboral en el Poder Legislativo y ahora darán el salto a la representación nacional.

LOS CUADROS DEL PARTIDO

Varios no nacieron ni residen en las regiones por las que postularon. Otros llegaron con votaciones reducidas, impulsados por el arrastre presidencial del fujimorismo.

Uno de los casos es el de Carmela Paucará Paxi. Militante fujimorista y exsecretaria personal de Keiko Fujimori, Paucará fue investigada por su implicación en el Caso Cócteles. Su experiencia laboral registrada empieza recién en 2020, como administrativa de Fuerza Popular. Luego pasó a ser coordinadora y, en 2023, ingresó al Congreso como técnica del despacho de la legisladora Rosangella Barbarán.

Su contratación fue cuestionada por falta de experiencia profesional, aunque Keiko Fujimori salió a defenderla públicamente. “Se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, dijo. Paucará es un personaje clave en el caso de lavado del dinero de las donaciones clandestinas que recibió Keiko Fujimori de manos de poderosos empresarios.

Paucará no nació ni vive en Piura. Según su hoja de vida, su domicilio está en Villa El Salvador, Lima. Aun así, obtuvo una curul como diputada por esa región, favorecida por la alta votación del fujimorismo.

Keiko Fujimori junto a Carmela Paucará, durante su cierre de campaña en Piura. Paucará, su exsecretaria personal, fue elegida diputada por la región pese a no tener arraigo.

Su hermana, Jenny, también trabaja en el Parlamento desde 2018, rotando entre varias comisiones a cargo de Fuerza Popular.

Otro caso es el de Leticia Leiva Baylón. Según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2018 y 2021 fue administradora de Fuerza Popular. Luego se incorporó al despacho del congresista Eduardo Castillo Rivas como técnica y asesora, puesto en el que continúa. Ahora ambos serán diputados.

Eduardo Castillo defendió esa dinámica en el Parlamento: “Me parece muy bien que la gente que se inmiscuya y conozca el tema congresal, también participe. Se comen el pleito en las elecciones y el pueblo les da la confianza”, afirmó.

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DE REGIONES AJENAS

Jaime Abensur Pinasco trabaja en el Congreso desde hace más de 20 años. Pasó por Relatoría y Agenda Parlamentaria hasta llegar a la Dirección General Parlamentaria.

Aunque reside en Lima desde hace años, postuló por la región Ucayali. Ya había intentado llegar al Congreso en 2021, pero por Lima, y sin éxito. Esta vez consiguió ingresar gracias al arrastre electoral de Fuerza Popular.

Jaime Abensur junto a Keiko Fujimori durante una actividad de campaña en Ucayali. El actual Director General Parlamentario logró una curul como diputado por Fuerza Popular.

En octubre de 2025, Abensur fue identificado por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo como responsable de facilitar la salida de una cámara institucional del Congreso, que luego apareció en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, en Trujillo.

Jaime Abensur pertenece a Fuerza Popular desde 2020 y, según la propia Keiko Fujimori, ambos se conocen desde la época en que ella fue congresista (2006-20011).

Otro caso similar es el de Rafael Celiz Castillo, elegido diputado por Tumbes, pese a que no vive allá, y toda su trayectoria personal y profesional transcurrió en Lima.

Ingresó al Congreso en 2008 como asesor de Luis Galarreta. Su contratación generó cuestionamientos porque se denunció que mantenía vínculos familiares y societarios con el entonces congresista (y actual candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular).

Rafael Celiz actualmente trabaja en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso. Es un conocido participante de actividades del grupo conservador “Con Mis Hijos No Te Metas”, que promueve leyes que afectan los derechos de las mujeres.

LARGA VIDA CONGRESAL

Marco Antonio Pacheco Quispe ingresó al Congreso en agosto de 2016, a los 24 años, como técnico parlamentario. Ese mismo año, su hermana Lucía Pacheco Quispe también se incorporó al Legislativo.

Según su hoja de vida, la única experiencia laboral de Pacheco fuera del Congreso aparece recién en 2019, cuando trabajó como comunicador de Fuerza Popular. Luego retornó al aparato parlamentario y hoy ejerce como asesor de Rosangella Barbarán. A partir de julio de este año, ambos serán congresistas.

Asesor y jefa. Marco Antonio Pacheco junto a la congresista Rosangella Barbarán. Ambos serán diputados por Fuerza Popular.

Mientras trabajaba en el Congreso, estudió Comunicación y Publicidad en la Universidad San Ignacio de Loyola. Los hermanos Marco y Lucía Pacheco son además militantes de Fuerza Popular desde 2010.

Flor Meza Rivera también desarrolló toda su trayectoria profesional en el Parlamento. Empezó en 2016, a los 22 años, como asistente de la congresista Úrsula Letona Pereyra.

Luego pasó por las comisiones parlamentarias y por la bancada de Fuerza Popular. En 2023 ingresó al cuestionado “Módulo de Personal de Confianza”, donde llegó a percibir más de 9 mil soles mensuales.

De ganar poco más de 1,200 soles en 2016 a superar los 10 mil soles al día de hoy, Flor Meza será diputada.

Cuando se le preguntó a Eduardo Castillo sobre trabajadores que hicieron toda su carrera dentro del Congreso, y sin experiencia previa fuera del aparato parlamentario, respondió: “Es muy bueno”.

“Soy el más claro ejemplo de que hay carrera política y carrera de trabajo acá en el Congreso”, añadió.

Y en efecto, lo es. Según su hoja de vida, Castillo registra experiencia laboral únicamente en el Congreso. Empezó en 2014 como coordinador de la excongresista Karla Schaefer y luego pasó por el despacho de Mártires Lizana, hasta convertirse él mismo en congresista.

EL MÓDULO DE CONFIANZA

Gilmer Trujillo Zegarra fue uno de los favorecidos por el denominado “Módulo de personal de confianza adicional”.

Este esquema fue creado en diciembre de 2022 mediante un acuerdo de la Mesa Directiva presidida por el general EP (r) José Williams Zapata. Permitía incorporar personal bajo criterios de confianza y sin exigencias equivalentes aplicados en los procesos regulares.

Trujillo fue incorporado a este régimen en enero de 2023 y percibió más de 9 mil soles mensuales. Luego se convirtió en asesor principal del congresista fujimorista Julio Jiménez Heredia.

Una investigación del programa periodístico “Cuarto Poder” reveló que este módulo costó millones de soles al Congreso. Solo durante la gestión de José Williams se destinaron más de S/2 millones a este personal adicional. Durante la presidencia de Alejandro Soto el gasto superó los S/3.1 millones. Y en la gestión de Eduardo Salhuana alcanzó los S/3.5 millones en apenas nueve meses.

Gilmer Trujillo ya había sido congresista entre 2016 y 2021. Durante ese periodo fue el artífice del archivo del Acuerdo de Escazú y respaldó iniciativas vinculadas a la contrarreforma universitaria.

LOS QUE NUNCA DEJARON EL PODER

La excongresista del Parlamento disuelto por el expresidente Martín Vizcarra, Karina Beteta Rubin, tampoco abandonó realmente el aparato legislativo tras perder su escaño.

Desde 2020 ocupó distintos cargos dentro del Congreso: asesora de Inteligencia, de Fiscalización, jefa de Participación Ciudadana, jefa del Fondo Editorial y asesora en comisiones controladas por Fuerza Popular.

Durante su gestión en el Fondo Editorial se publicó una historieta sobre la Constitución de 1993 que exalta la figura de Alberto Fujimori, borrando de la historia los crímenes del exdictador.

Cuando actuaba como legisladora, Beteta integró el grupo de chats de WhatsApp conocido como “La Botika”, en el que parlamentarios fujimoristas coordinaban ataques contra adversarios políticos.

Diethell Columbus Murata también volvió al aparato parlamentario, luego de haber ejercido en el periodo complementario 2020–2021. Desde entonces trabajó como asesor del grupo parlamentario Fuerza Popular, con ingresos de hasta 18 mil soles.

Durante su paso por el Congreso votó contra la ley que impedía postular a sentenciados en primera instancia y respaldó iniciativas vinculadas a la investigación parlamentaria contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el primer paso para la contrarreforma universitaria.

EXASESORES Y VIEJOS OPERADORES

Ángel Bobadilla Galindo trabajó entre 2017 y 2020 como asesor del congresista fujimorista Víctor Albrecht Rodríguez.

Durante ese periodo, Albrecht fue señalado por presuntos cobros ilegales cuando presidía la Comisión de Vivienda y Construcción. Según las investigaciones, exigía el 5% del presupuesto de obras para asegurar su aprobación.

En noviembre del 2023, Albrecht fue condenado a seis años de prisión tras hallarse armas y municiones sin licencia en su vivienda, durante un allanamiento relacionado con el caso Rich Port II, una trama de corrupción en el Callao que involucraba a la empresa de limpieza pública.

En 2025, Bobadilla volvió al Congreso, esta vez al Departamento de Comisiones. Ahora será diputado mientras su exjefe permanece prófugo.

VETERANOS EN NUEVOS ESCAÑOS

Miguel Torres Morales, además de candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, trabaja desde 2021 en el Parlamento. Pasó de asesor a jefe de gabinete con ingresos superiores a los 19 mil soles. Ya había sido congresista entre 2016 y 2019 y es uno de los dirigentes más cercanos a Keiko Fujimori.

Martha Chávez Cossío, una de las figuras históricas del fujimorismo y participante en la elaboración de la Constitución de 1993, también se mantuvo dentro del aparato parlamentario tras dejar su curul.

Desde 2021 ocupó cargos de asesoría vinculados a la primera vicepresidencia del Congreso, controlada sucesivamente por Fuerza Popular. El fujimorismo mantuvo ese espacio de poder mientras Chávez continuó como asesora y posteriormente se desempeñó como jefa de gabinete, con ingresos superiores a los 22 mil soles mensuales.

Marco Miyashiro Arashiro, excongresista fujimorista del periodo 2016–2019, trabaja desde agosto de 2021 como asesor de la Comisión de Inteligencia.

Carlos Mesía Ramírez, excongresista y exasesor de Renovación Popular, también logró un escaño en el Senado tras haberse desempeñado como coordinador general de asesores parlamentarios del partido.