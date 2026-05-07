Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

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El Pleno del Congreso de la República decidió inhabilitar por 10 años para ejercer función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El motivo fue que presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a los legisladores que anteriormente fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La sanción impuesta por el Parlamento se aprobó con 69 votos, mientras que 18 congresistas votaron en contra y 2 en abstención.

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El 12 de marzo, el Legislativo había rechazado inhabilitar a Espinoza al no lograr los votos necesarios (66) para consumar su venganza. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración a la votación.

Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y aliados votaron por inhabilitar a Delia Espinoza

El Congreso concretó su cometido contra Espinoza con los votos a favor de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.

Las bancadas que votaron a favor y también en contra fueron Bloque Democrático, Honor y Democracia, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú y los congresistas no agrupados.

Por su parte, la Bancada Socialista fue la única que se opuso totalmente a la sanción contra Espinoza.

Bancada A favor Abstención En contra Total general ACCIÓN POPULAR 6 6 ALIANZA PARA EL PROGRESO 12 12 AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 4 4 BANCADA SOCIALISTA 3 3 BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR 1 3 4 FUERZA POPULAR 15 15 HONOR Y DEMOCRACIA 2 1 3 JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO - BLOQUE MAGISTERIAL 1 6 7 PERÚ LIBRE 4 1 5 PODEMOS PERÚ 7 1 8 RENOVACIÓN POPULAR 9 9 SOMOS PERÚ 5 2 7 NO AGRUPADO 2 1 2 5 Total general 68 2 18 88

Congreso intenta sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

El último miércoles 6 de mayo, el Congreso, a través de su presidente, Fernando Rospigliosi, remitió al Gobierno de José María Balcázar la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CAP). Sin embargo, el documento incluyó un texto de contrabando con la finalidad de impedir que Espinoza continúe como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En la autógrafa se añadieron dos disposiciones complementarias. Una de ellas establece los requisitos para integrar la comisión organizadora de los colegios profesionales y precisa que no podrán formar parte de estas las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer función pública.

“No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”, señala el texto enviado por el Congreso.