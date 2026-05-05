Elecciones 2026: los 10 posibles diputados que recibieron menos de 3 mil votos e ingresarían por arrastre

Elecciones 2026: los 10 posibles diputados que recibieron menos de 3 mil votos e ingresarían por arrastre

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Fuerza Popular y Juntos por el Perú son los partidos que lograron ingresar a más candidatos con menor votación absoluta a la Cámara de Diputados, con el 90% de actas contabilizadas por la ONPE.

De acuerdo con los resultados hasta este momento, el Instituto Aklla Perú simuló cómo quedaría la distribución de escaños de diputados. Sobre esa base, al considerar quiénes fueron los 10 candidatos con menor votación de los 130, se advierte que cinco corresponden a Fuerza Popular, cuatro a Juntos por el Perú y uno al partido Buen Gobierno.

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En Fuerza Popular, que incluirá 40 escaños, se encuentran Ana Luisa Yuffra Lugo (Loreto, 890 votos), María Candelaria Ramos Rosales (Tumbes, 1.006 votos), Mery Eliana Infantes Castañeda (Amazonas, 1.181 votos), Kim Tami Muñoz Yurivilca (Pasco, 1.688 votos) y Liz Huli Mendoza Bernedo (residentes en el extranjero, 2.333 votos).

Juntos por el Perú, con 31 escaños, incluye a Haydee Celinda Poma Huamani (Madre de Dios, 1.522 votos), Pilar Sulca Castillo (Ayacucho, 1.943 votos), James Arturo Holguín Aguirre (Madre de Dios, 2.130 votos) y Azucena Isla Rojas (Loreto, 2.302 votos).

El partido Buen Gobierno, con 18 escaños, por su parte, presenta a Nery Rodolfo Fernández Nina (Moquegua, 1.430 votos).

Por el contrario, los partidos que no figuran con candidatos con menor votación son Renovación Popular (su mínimo es más alto: 5.117), Partido Cívico Obras (mínimo: 3.212) y Ahora Nación (mínimo: 5.523).

José Tello: “Se prioriza a los partidos antes que a los candidatos”

El presidente del Instituto Aklla Perú y especialista en derecho electoral, José Tello, explica que para la asignación de escaños el sistema electoral peruano combina la aplicación de la cifra repartidora, la valla electoral y el voto preferencial, en un proceso que prioriza primero a los partidos antes que a los candidatos.

“Primero se calcula la cifra repartidora y luego se le aplica la valla”, señala en diálogo con este medio.

De acuerdo con Tello, el procedimiento inicial determina exclusivamente cuántas curules obtiene cada organización política, sin considerar aún a las personas. “Una vez que determinas cuántas curules le corresponden a cada partido, aplicas la valla. Ahí no se saben los nombres”, precisa. En esta etapa, anota, la competencia es estrictamente entre partidos, lo que define la base de la representación parlamentaria.

Después de ello interviene el voto preferencial, que ordena a los candidatos dentro de cada lista partidaria. “Con la votación preferencial ya tienes todo en orden porque ahí es donde te permite colocar nombre y apellido a las curules”, indica Tello. Así, los escaños previamente asignados se distribuyen entre los postulantes más votados de cada agrupación.

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En consecuencia, “puede haber un candidato con más votos que otro que ha ingresado, pero si su partido no gana una curul, no tiene opción”. De esta manera, el peso del partido termina siendo determinante, incluso por encima del voto preferencial que han obtenido algunos candidatos.

Explicó que tal repartición proviene de la fragmentación al tener más de 30 partidos en carrera. “Hay candidatos con 20 mil o 30 mil votos que no ingresan, mientras otros con menos sí lo logran. Hay un aspecto de proporcionalidad, representación y gobernabilidad”, expresó.

“Lo que prima es la curul que gana el partido”, mencionó. Ello explica por qué agrupaciones con mayor votación global, como Fuerza Popular, logran más escaños, incluso cuando candidatos de otras listas obtuvieron más votos.

“En el año 2016 con 30% de votos para el Parlamento, Fuerza Popular logró 73 escaños. Luego, el 2021, Perú Libre con el 20% sacó 37 curules. Ya hay antecedentes de esto”, refirió.