Alfonso López Chau: “A JP le he planteado un gabinete de unidad nacional. Es nuestra condición”

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Hay una noción en redes de que, acabando la primera vuelta, ha estado más enérgico que a inicios de la campaña. ¿Usted también cree lo mismo?

Bueno, no lo siento así. Si me dicen que estoy más enérgico que en el debate, puede ser. El debate es un formato que a nadie acomoda, y menos a mí, que eso de hablar y sintetizar una idea en un minuto es un formato un poco inadecuado para mí. Nosotros llenamos las plazas, conectamos con el público y, sin embargo, miren cómo nos fue en los resultados la última semana, los últimos 15 días. Es raro.

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¿Y por qué cree que pasó eso?

Hay varios factores. Uno de ellos es que no hicimos un trabajo suficiente en redes. Otro, en el primer debate, en la parte de seguridad, creo que no estuve como esperaba el público, el pueblo. En el segundo debate nos fue mucho mejor. Uno puede llenar las plazas, pero ahora son las redes las que mandan. Eso es lo que explica lo que pasó con Belmont, lo que pasó con Álvarez y con otras fuerzas.

El López Chau de ahora, que ha transitado toda esta primera vuelta, ¿es muy diferente al que inició la campaña?

Creo que el que empezó la campaña política estaba abocado, concentrado en colocar una idea: la idea de nación, la de una profunda descentralización y el tema de la recuperación moral de la clase política. Eran tres ideas fuerza. Lo conseguimos, sirvió para formar un partido, pero hay un votante muy juvenil que solo requiere cosas de medio segundo o de 10 segundos, y en eso no fuimos expertos.

¿Sigue pensando que es una buena idea hacer un frente con personas de centroizquierda, centro y centroderecha?

Siempre he creído en una propuesta de unidad nacional. Sigo manteniendo el argumento de la unidad nacional. Pero no se trata de eclecticismo: la unidad supone diversidad, y lo que conforma la unidad es la fuerza de los que acuerdan. ¿Y en base a qué acordamos? Por ejemplo, la unidad en torno a la soberanía nacional es algo que puede aglutinar a fuerzas de centroderecha, liberales y personas de centroizquierda como yo, tranquilamente. Y eso no lo mantenemos hoy. Desde que yo retorné de México vine con esa idea, y hoy mismo estoy planteando la misma. Nosotros ahora estamos pidiendo un gabinete de unidad nacional.

Usted va a ser un actor dentro de ese Senado, con una bancada minoritaria, ¿cómo toma esa responsabilidad?

A mí no me gusta el trabajo parlamentario.

¿Entonces por qué postuló?

Es una buena pregunta. El partido se estaba formando y los militantes jóvenes dijeron: 'No podemos arriesgar todo el partido'. Y entonces ocurrieron las cosas así. Pero ya que estoy allí, tengo que aceptar la decisión del pueblo y hacer mi mejor trabajo como senador. Vamos a levantar una agenda parlamentaria. Por ejemplo —y lo dije en Cusco, si no me equivoco—, todo candidato presidencial, aunque no esté obligado legalmente, debiera declarar: 'Yo tengo estas cuentas en el exterior y estas propiedades en el exterior'. ¿Cuál es el problema en decirlo? Debieran hacerlo por la salud política del país.

¿Mantiene comunicación con los otros tres miembros que van a conformar la bancada?

Sí, estamos muy unidos.

¿Tienen su grupo de WhatsApp?

(Risas) Ya tenemos un grupo de WhatsApp de todos los senadores virtuales y vamos a tener una reunión probablemente el viernes para evaluar todo lo que haya que revisar. Una minoría segura de lo que quiere, con un programa bien estructurado, con ideas, en un país como el Perú, donde la claridad estratégica es muy importante, es primordial.

Otro que ha sido elegido virtualmente senador es el señor Rafael López Aliaga. ¿Se ha imaginado cómo van a ser esas sesiones cuando le toque discutir con López Aliaga?

A mí me hubiera gustado una segunda vuelta entre él y yo. Él fue amable conmigo cuando coincidimos en el CADE. Me vio, vino a saludarme y me dijo: 'Tenemos un punto en común: los dos somos de la UNI, yo también fui profesor de la UNI'. Y yo le contesté: 'No es el único punto en común. Los dos somos católicos y los dos somos economistas. Sería bueno un debate entre sus concepciones católicas y las mías, entre su concepción de economía y la mía'. Creo que en un momento dado con él se podría conversar en el Senado. Él es un experto en inversiones; yo creo en las inversiones. Él no tiene una concepción de nación; yo la tengo. Vamos a discutir proyectos. Por ejemplo, él cree que el Perú debe tener un Fondo Soberano de Riqueza y a mí me criticaron mucho cuando propuse lo mismo.

Volviendo al tema del Senado, ustedes tienen una bancada minoritaria, pero sólida, y el tema de alianzas siempre va a estar en debate. Cuando uno piensa en bancadas con cierta afinidad política, lo primero que viene a la mente son Juntos por el Perú y también Buen Gobierno, ¿cómo ve su relación con ellos?

Bien. Nosotros no tenemos ningún problema en conversar y dialogar. A través de una coalición se han mandado invitaciones. Ellos (Buen Gobierno) han dicho que por el momento no, y nosotros somos respetuosos.

¿Esa invitación se la mandaron a alguna figura específica de Buen Gobierno? ¿Al propio Jorge Nieto?

Lo que pasa es que no recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que había un antecedente en el que algunas personas dijeron por televisión que iban a invitar a cuatro personas y el público entendió que el cuarto era yo, y que no fui. Ocurre que a mí no me habían invitado. Lo aclaré: habíamos estado en una coalición, un grupo en el que participan muchas fuerzas políticas, como Libertad Popular de Rafael Belaunde, Mesías Guevara, entre otros, y participamos nosotros. Nunca estuvo allí alguien representando a Jorge Nieto; se hicieron unas invitaciones posteriores y contestaron que no, y eso fue todo.

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¿Ya se reunió con Sánchez? Como mínimo habrán cruzado miradas en la marcha por el Día del Trabajador.

Sí, es verdad. Pero he conversado con su segunda. He conversado con Anahí Durand.

¿Y de qué hablaron?

Hablamos de las posibilidades. Le dije que tenía que haber un programa y un gabinete de unidad nacional. Cuando supe de Castillo pude conversar con él. Y ahora le he mandado a decir: 'Dígale al presidente Castillo que todo lo que dije con Ahora Nación, se lo dije a él cuando salió presidente'.

¿Cree que lo ha recibido bien?

Siento que la ha recibido con expectativa positiva. No le diría que me ha dicho que sí. Pero lo ha recibido bien. Además, yo creo que la única posibilidad del señor Sánchez es conformar un gabinete de unidad nacional con esta agenda, que es de entrada: ahí están las inversiones, ahí está privilegiar una descentralización agresiva, ahí está claramente la división de poderes, ahí está conservar el Banco Central y su autonomía, y trazar derroteros que el Perú nos pide a gritos.

Entonces, esas son las cosas. Ahora, ¿qué puede pasar? Como me dijeron: 'Alfonso, no seas ingenuo, te lo van a firmar y después van a hacer otra cosa'. Si lo hacen, yo diré: 'Nos has engañado, porque te hemos pedido el paquete completo: el programa y los hombres o el gabinete capaz de llevarlo a cabo. Te has quedado con el papel y a los hombres les has hecho lo que te ha dado la gana'. Hasta ahí no más. Nos quedamos en nuestra función de congresistas y en la función del partido, dándole permanentemente al país nuestra opinión sobre cada problema: sobre salud y sobre educación.

Lo han planteado como una condición, ¿no? O sea, para dar el apoyo, deben tener participación de alguna manera en el gabinete.

Es una condición. Es nuestra condición.

Hablando de pactos, viene a mi mente la imagen que filtró Norma Yarrow, donde salía usted con Marisol Pérez Tello. Ustedes iban a ir en alianza…

Con Marisol quedamos en que nos íbamos a reunir, y nos reunimos. Fue una conversación amistosa. Nos aclaramos distintas concepciones, distintos estilos. Y ahí quedó. Yo me voy a concentrar en luchar desde la oposición por la misma plataforma por la que he luchado siempre.

¿Qué opina de la presencia de Antauro Humala en Juntos por el Perú?

Yo estoy seguro de que lo van a dejar en su lugar. Es decir, que no tendrá ningún protagonismo ni ninguna injerencia política. No debería tenerla.

Si dejan fuera a Antauro Humala, él podría argumentar que fue parte del pase a segunda vuelta de Sánchez…

No estaría muy seguro de eso. En esta contienda yo no lo he visto levantando plataformas ni masas, en Andahuaylas o Abancay. Él se cayó a partir de lo que hizo con Dina Boluarte. Ese fue su Waterloo, y creo que después de eso no ha logrado recuperarse.

En una palabra, ¿qué queda para estos cinco años?

Trabajar.

De acá al 2031, ¿cómo ve a Ahora Nación?

La veo como un partido poderoso, que usa bien sus activos y no los dilapida. No cualquier partido tiene un activo como Harvey Colchado junto a Indira Huilca, junto a Ruth Luque y junto a Jaime Delgado. Jaime estaría casi al centro, ¿no? Eso es un factor poderoso, que demuestra que lo que parecía imposible es posible. Es un partido de centroizquierda: Jaime al centro, Harvey un poquito más hacia la centroderecha, e Indira claramente a la izquierda.