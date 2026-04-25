Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Tres partidos con presencia en el actual Congreso podrían estar en el próximo Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Tres partidos con presencia en el actual Congreso podrían estar en el próximo Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular será la principal fuerza política en la nueva Cámara de Senadores con 22 escaños, según la proyección publicada por el Instituto Aklla en su plataforma de simulación parlamentaria para las Elecciones Generales 2026. La agrupación liderada por Fujimori encabezaría la representación en la Cámara Alta, mientras Juntos por el Perú se ubicaría en el segundo lugar con 14 curules, consolidándose como la principal bancada de izquierda en el nuevo escenario político.

La estimación también ubica a Renovación Popular en el tercer puesto con ocho escaños, seguida por el Partido del Buen Gobierno con siete representantes. Más atrás aparecen Partido Cívico OBRAS con cinco curules y Ahora Nación con cuatro. Estas seis agrupaciones serían las únicas que lograrían superar la valla electoral y asegurar presencia en el Senado, que volverá a funcionar tras el restablecimiento de la bicameralidad en el país.

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El retorno del Senado representa uno de los principales cambios institucionales del proceso electoral 2026. Después de más de tres décadas, volveremos a contar con una Cámara Alta y una Cámara de Diputados. En el caso del Senado, estará conformado por 60 integrantes: 30 elegidos por distrito electoral único nacional y otros 30 por circunscripciones regionales.

Cámara de Senadores.

Así se repartirían los 60 escaños del Senado

De acuerdo con la simulación parlamentaria de Aklla, Fuerza Popular obtendría 22 senadores y se convertiría en la bancada más numerosa dentro de la Cámara Alta. Aunque no alcanzaría mayoría absoluta, sí tendría una posición clave para disputar la presidencia del Senado y el control de comisiones estratégicas como Constitución, Presupuesto y Fiscalización.

Juntos por el Perú alcanzaría 14 representantes y asumiría el rol de principal bloque opositor dentro del Senado. Renovación Popular sumaría ocho escaños, mientras el Partido del Buen Gobierno lograría siete curules. Partido Cívico OBRAS tendría cinco representantes y Ahora Nación cerraría la lista con cuatro senadores.

El Senado cumple la función de aprobar o rechazar reformas constitucionales, revisar leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, ratificar nombramientos de altas autoridades del Estado y participar en procesos de acusación constitucional contra altos funcionarios.

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¿Qué candidatos entrarían por Ahora Nación?

En el caso del partido Ahora Nación cuatro figuras lograrían ingresar al Senado. Se trata de Alfonso López Chau por Lima, Jaime Delgado también por Lima, Ruth Luque por Cusco y Mirtha Vásquez por Cajamarca. Cabe señalar que López Chau, también postuló a la presidencia de la República; sin embargo, no logró quedar para la segunda vuelta.

Alfonso López, una de las principales figuras del partido y recordado por haber sido el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), encabezaría la representación de la agrupación en la Cámara Alta. Su presencia lo convierte en una de las voces más visibles y conocidas de la bancada y en uno de los principales referentes políticos del partido dentro del nuevo Congreso.

Jaime Delgado también alcanzaría un escaño por Lima. Junto a él aparece Ruth Luque, quien mantendría representación desde Cusco y reforzaría la presencia política del sur andino en el Senado. Cabe resaltar que Luque es actual miembro del Parlamento y forma parte de la bancada Bloque Democrático Popular.

Mirtha Vásquez completaría la lista desde Cajamarca. La expresidenta del Consejo de Ministros volvería al Parlamento con experiencia previa en el Congreso y con un perfil de peso dentro de la futura bancada de Ahora Nación.

Fuerza Popular tendría ventaja en disputa de Mesa Directiva

Con 22 escaños, Fuerza Popular se consolidaría como la primera fuerza en la Cámara Alta y tendría ventaja en la disputa por la Mesa Directiva del Senado. Aunque no tendría mayoría absoluta, su condición de bancada más numerosa le permitiría negociar alianzas con otros bloques para definir la conducción política del Parlamento.

En este contexto, también se le abriría espacio para impulsar reformas legislativas clave y disputar el control de comisiones que suelen marcar la agenda nacional. La presidencia del Senado será uno de los principales puntos de negociación entre las agrupaciones que logren tener una representación.

Por su parte, la organización política de Juntos por el Perú buscaría consolidar una oposición sólida con 14 senadores y capacidad de incidencia en votaciones relevantes. Cabe señalar, que según el conteo ONPE, sería el candidato de esta misma organización, el actual congresista Roberto Sánchez, quien se disputaría la presidencia con Keiko Fujimori el próximo 7 de junio en las elecciones de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Renovación Popular, con ocho representantes, también tendría un rol importante en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara Alta.