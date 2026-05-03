Cámara de Diputados 2026: Fuerza Popular lidera y Juntos por el Perú se consolida como segundo bloque mayoritario

Cámara de Diputados 2026: Fuerza Popular lidera y Juntos por el Perú se consolida como segundo bloque mayoritario

La Cámara de Diputados que volverá en 2026 estaría dominada por cinco fuerzas políticas, con Fuerza Popular como primera minoría y Juntos por el Perú como segunda bancada, en un escenario sin mayoría absoluta y con la necesidad de tender alianzas para poder probar leyes.

La proyección elaborada por el Instituto Aklla, anticipa que solo un grupo reducido de partidos superará la valla electoral y concentrará los 130 escaños de la Cámara de Diputados, lo que reducirá la dispersión política respecto a congresos anteriores. Sin embargo, eso mantendrá un equilibrio fragmentado.

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El nuevo Parlamento funcionará bajo un sistema bicameral restituido tras más de tres décadas, en el que la Cámara de Diputados tendrá funciones clave como la elaboración de leyes, el control político al Ejecutivo, lo que incluye interpelaciones y censuras, y la aprobación del presupuesto público, mientras el Senado actuará como cámara revisora.

Cabe señalar que están obligados a negociar desde el inicio, ya que ninguna fuerza política alcanza por sí sola los 66 votos necesarios para controlar la agenda legislativa.

Proyección Aklla

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¿Cómo se distribuirá la Cámara de Diputados?

De acuerdo con los datos procesados, Fuerza Popular encabeza la distribución con cerca de 40 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 31. Más atrás aparecen el Partido del Buen Gobierno con 18 curules, Renovación Popular con 16 y el Partido Cívico Obras con 15. Ahora Nación completa el bloque con al menos 10 representantes.

Fuerza Popular: 40 diputados

Juntos por el Perú: 31 diputados

Partido del Buen Gobierno: 18 diputados

Renovación Popular: 16 diputados

Partido Cívico Obras: 15 diputados

Ahora Nación: 10 diputados

El dato central es que ninguna de estas fuerzas alcanza los votos necesarios para controlar la Cámara. Esto convierte a las bancadas medianas como el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación en actores clave para la formación de mayorías, tanto para aprobar leyes como para sostener o censurar gabinetes ministeriales.

Fuerza Popular

La bancada de Fuerza Popular de la candidata presidencial Keiko Fujimori estaría integrada por figuras como Cecilia Chacón, Diethell Columbus y Rosangella Barbarán, actual congresista en funciones, en Lima Metropolitana, además de representantes en regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca y Áncash.

En la lista también figuran nombres conocidos como Pier Paolo Figari, Karina Beteta, Luis Alegría y Auristela Obando, entre otros.

Además están José Palma, César Revilla, Eduardo Castillo, Marco Pacheco, Gilmer Trujillo, Pierangeli Dodero, Luzmila Gamarra, Jessica Navas, Ana Patiño, Gladys Andrade, Flor Meza , Javier Castro , Carlos Zegarra, Segundo Ticlla, Carmela Paucara, Leticia Leiva, Ángel Bobadilla, Alexander Salas , Royser Castro, María Silupu, Nary Piñasco, Francisco Gatica, César Vidaurre, Geanmarco Quezada, Carlos Domínguez, Jaime Abensur, Rafael Celiz , Jhonn Valqui, Liz Mendoza, Kim Muñoz , Mery Infantes, María Ramos y Ana Yuffra.

Juntos por el Perú

Juntos por el Perú, quien con su candidato Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular, alcanzaría 31 curules con una fuerte presencia en regiones del sur andino. Entre sus representantes destacan la hija política del encarcelado expresidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien ha logrado concentrar mayor cantidad de votos en su región, y Gabriel Gonzales por Cajamarca, así como Analí Márquez en Cusco y Remigio Condori en Puno.

La bancada incluye también a Giannina Avendaño en Lima, Amalia Palomino en Arequipa y una serie de representantes en regiones como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y San Martín.

Completan la lista Julián Pérez, Jesús Pérez, Catherin Palomino, Alejandro Manay, Ernesto Zunini, Marlon Aguirre, Marino Lavado, Olver Peña , Yuli Ambrosio, Lurdes Natividad, Héctor Guillén, Luz Soto, Jacqueline Tapullima, Jessica Guevara, Svieta Fernández, Juan Villanueva, Marco Flores, Oswar Cahuaza, Graciela Chipana, Azucena Isla, James Arturo Aguirre, Pilar Sulca y Haydee Poma.

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Renovación Popular

Renovación Popular concentraría su fuerza en Lima Metropolitana, con figuras como Norma Yarrow, José Baella y Roxana Rocha. A ellos se suman perfiles como Diego Bazán en La Libertad y Christian Aranda en Arequipa.

También formarán parte de la bancada Javier Cipriani, Gustavo Segura, Frank Krklec Torres, Paola Martínez, Leo de Paz, Aldo Bravo, Carlos Yalta, Félix Hung, María Córdova, Mady Yonz y Jorge Zeballos.

Partido del Buen Gobierno: bancada intermedia con alcance regional

El Partido del Buen Gobierno reuniría 18 escaños distribuidos en varias regiones. Entre sus principales figuras aparecen Óscar Reto, Nathaly Molina y Hilda Fernández en Lima, junto a representantes en Arequipa, Cusco, Junín y Piura.

Asimismo estarán Luis Eliseo Candia, Edgar Gonzales, Jessica Barrionuevo, Rossana Alayza, Romina Uribe, Gloria Hirache, Edwin Espinoza, Nora Llaque , Segundo Castrejón, Fernando García, Carmen Duarte, Miguel Huamán, Lila Prado, Milagros Santana y Nery Fernández.

Partido Cívico Obras

El Partido Cívico Obras alcanzaría 15 curules con representación en regiones como Puno, Cusco, Cajamarca y La Libertad. Entre sus integrantes figuran Jeenny Samanéz, Víctor Piñan y Dina Hancco. Es importante mencionar que tras la participación de Ricardo Belmont como candidato presidencial de este partido, él anunció su retiro de la política. A diferencia de otras agrupaciones con liderazgos orgánicos o estructuras partidarias más consolidadas, Cívico Obras queda expuesto a una dinámica interna más dispersa, en el que el peso recaerá en sus propios congresistas, sin una conducción clara desde fuera del Parlamento.

Además de los mencionados se encuentran Luis Masco, Andrea Medina, Heber López, Raúl Camargo , Máximo Peralta, José Yataco, Demetrio Valqui , Videlmo Acuña , Edgar Alvarón, Henry Albañil , Arturo Eusebio y Juan Cabrera .

Ahora Nación

Ahora Nación aparece con al menos 10 representantes en la relación disponible, con figuras como el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, Indira Huilca y César Holguín.

Y le siguen Bernardino Jair Olivera, César Muedas , Marleny Arminta , Ángel Meneses , Helard Sonco , Freshman Martínez y José Salazar.