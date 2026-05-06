JNE niega que Roberto Burneo y Luis Galarreta se hayan reunido en viaje a Panamá

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El JNE negó que el presidente, Roberto Burneo, haya sostenido una reunión con Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, durante un viaje que incluyó una escala en Panamá. La institución calificó como falsa la versión que vincula al presidente del organismo electoral con el dirigente de Fuerza Popular.

A través de un pronunciamiento, el organismo detalló que Burneo viajó entre el 30 de enero y el 2 de febrero del 2026 a Costa Rica. Su participación formó parte de una misión internacional de observación electoral en las elecciones nacionales realizadas el 1 de febrero.

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El JNE precisó que, en el retorno a Lima, el funcionario realizó una escala en Panamá de solo 33 minutos. Ese tiempo correspondió al cambio de avión. No incluyó salidas del aeropuerto ni actividades adicionales.

En esa línea, la institución descartó cualquier encuentro con actores políticos. Indicó que el breve tiempo de conexión hace inviable una reunión con Luis Galarreta o con miembros de Fuerza Popular y reafirmó que la agenda de Burneo estuvo limitada a funciones oficiales.