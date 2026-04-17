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Política

ONPE suspende a Juan Phang Sánchez por presunto incumplimiento de funciones tras demora en entrega de material electoral

El funcionario, subgerente de Producción Electoral, fue apartado mediante una medida cautelar mientras enfrenta un proceso administrativo disciplinario por su presunta responsabilidad en los retrasos del material de votación.

Juan Phang Sánchez fue separado de la ONPE. Foto: difusión
Juan Phang Sánchez fue separado de la ONPE. Foto: difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suspendió a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, por un presunto incumplimiento de funciones vinculado a la demora en la entrega de material electoral. La medida se adoptó en el marco de un proceso administrativo disciplinario, luego de los cuestionamientos registrados durante la jornada de votación.

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La decisión fue confirmada por Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, quien explicó que se trata de una acción preventiva. “En el caso del funcionario Juan Phang, este ha sido suspendido en el marco de una medida cautelar en tanto se está tratando su situación a través de un procedimiento administrativo disciplinario”, declaró durante una conferencia de prensa ofrecida por la entidad electoral.

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Valencia también precisó que el funcionario cuenta con un régimen laboral que exige respeto al debido proceso. “Entiéndase que él es un personal de planta y, como tal, está revestido de un marco legal que hay que cuidar”, añadió, al explicar que la investigación continuará en las instancias correspondientes dentro de la entidad.

El caso cobró relevancia tras las declaraciones de José Samamé, exgerente de Gestión Electoral, quien señaló a Phang como presunto responsable de los retrasos en el traslado del material hacia los centros de votación. Estas demoras afectaron la instalación de mesas en diversas zonas, lo que generó críticas sobre la capacidad de respuesta de la ONPE en una jornada clave.

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ONPE reconoce fallas en traslado de actas y anuncia investigación interna

Katiuska Valencia, asesora de la ONPE, señaló que la institución actuó tras conocer los hechos reportados durante la jornada electoral. Indicó que se solicitó una explicación inmediata al jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). “Nosotros de manera inicial, al tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo el día de ayer, se le pidió una rápida declaración al jefe de la ODP”, afirmó.

En esa línea, precisó que la primera versión se difundió públicamente, pero luego surgieron nuevos elementos. “Inmediatamente fue lo que comunicó a Willax. Sin embargo, con las declaraciones del doctor Burneo, nosotros inmediatamente ya estábamos en camino al informe de la ODP”, explicó. Según detalló, este informe incluyó información clave sobre el traslado del material electoral.

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Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la ausencia de fiscalización durante el traslado. “La ODP refirió y precisó que para este traslado no estuvo presente el fiscalizador”, sostuvo Valencia.

La funcionaria también confirmó reportes sobre incidencias en distintas jurisdicciones. “Nosotros tenemos información del personal de la ONPE que en el caso de SJL son dos mesas, en el caso de San Borja, hay aparentemente la desaparición”, indicó. Añadió que estos casos, aunque no siempre visibles, suelen presentarse en procesos electorales de gran escala.

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Valencia explicó que este tipo de situaciones está contemplado en la normativa vigente. “Este tipo de casos, que son lamentables, se dan en casi todos los procesos de elección. No siendo visibles, obviamente”, señaló. Asimismo, remarcó que existen mecanismos para resolver estos problemas, como el reglamento de actas observadas cuando se reportan extravíos.

Aseguró que la ONPE mantiene un monitoreo constante de lo ocurrido y que informará de manera continua. “Nosotros estamos dentro del centro de monitoreo recabando toda la información de esta situación que va a ser informada permanentemente hacia la ciudadanía y los medios de comunicación”, concluyó. Además, adelantó que se iniciarán investigaciones para determinar responsabilidades en el traslado y la falta de resguardo.

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