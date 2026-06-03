Corte de Sullana informa

Corte de Sullana - Informativo Judicial

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#InformativoJudicial | Estas son las principales noticias de la Corte Superior de Justicia de Sullana:

Anunció la implementación del Expediente Judicial Electrónico en tenencia y régimen de visitas .

en . Capacitó a cerca de 400 escolares de Talara en Justicia de Paz Escolar .

en . Confirmó condena de 12 años por robo de equipos en el Hospital de Sullana .

por robo de equipos en el . Realizó visitas inopinadas en sedes judiciales de Talara .

. Reconoció la trayectoria y labor de la servidora Esperanza Vegas Gómez.

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