Corte de Sullana informa
La Corte Superior de Justicia de Sullana implementa el Expediente Judicial Electrónico para tenencia y régimen de visitas, modernizando el acceso a la justicia.
Corte de Sullana - Informativo Judicial
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#InformativoJudicial | Estas son las principales noticias de la Corte Superior de Justicia de Sullana:
- Anunció la implementación del Expediente Judicial Electrónico en tenencia y régimen de visitas.
- Capacitó a cerca de 400 escolares de Talara en Justicia de Paz Escolar.
- Confirmó condena de 12 años por robo de equipos en el Hospital de Sullana.
- Realizó visitas inopinadas en sedes judiciales de Talara.
- Reconoció la trayectoria y labor de la servidora Esperanza Vegas Gómez.
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