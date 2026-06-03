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FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP

MAS CARO. El ministro del Interior, José Zapata, autorizó la compra de pistolas a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), que ofrece el modelo israelí Jericho por US$1.049. Es decir, US$100 más que lo ha que ha pedido la misma compañía fabricante.

FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP. Foto: difusión
FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP. Foto: difusión
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El 18 de abril del año en curso, el gerente general de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), coronel EP (r) Jorge Zapata Vargas, entregó a la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, la cotización de la pistola Jericho que produce Industrias de Armas de Israel (IAI, por sus siglas en inglés). Zapata pidió US$1.049 por unidad.

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Zapata presentó la oferta a OGAF, pese a que no había convocado a licitación para adquirir el arma que la Policía Nacional necesita para reemplazar los armamentos obsoleto y reforzar la lucha contra la criminalidad.

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¿Por qué se apresuró el gerente de FAME?

Después de 38 días de recibida la propuesta del gerente general de FAME, el 26 de mayo el ministro del Interior, José Zapata Morante, autorizó a la OGAF comprar un lote de 31.045 pistolas de puño 9x19 mm., por intermediación de la empresa estatal.

FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP

FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP. Foto: difusión

PUEDES VER: Ministerio del Interior recurre a FAME para comprar sin licitación 31.045 pistolas

lr.pe

Esto indica que cuando el titular del Interior dio luz verde a la OGAF para contratar las pistolas, ya sabía que FAME había ofertado el modelo Jericho fabricado por IAI. “Encargar” a FAME la compra de las pistolas implica hacer la adquisición con IAI, que ya tiene un “convenio” con la empresa estatal.

Los documentos obtenidos por La República, así lo confirman.

Empero, cuando este periódico consultó con el gerente general de FAME, este negó los hechos.

“No le vamos a vender (al Ministerio del Interior) las pistolas Jericho”, expresó tajante el coronel Zapata a este diario.

Pero la evidencia documental lo desmiente. Como La República lo ha indicado, el 18 de abril pasado el gerente general de FAME comunicó la oferta de pistolas Jericho. Si dice que no le va a vender nada al Mininter, ¿por qué envió la cotización? No tiene sentido.

Lo cierto que hay algo más grave.

PUEDES VER: Mininter postergó compra de pistolas después de acusación de favorecimiento

lr.pe

Evidente orientación

El 7 de noviembre de 2025, durante un anterior proceso de licitación del Mininter, la compañía IAI solicitó US$949 por cada pistola Jericho. Y el 18 de abril, FAME pidió US$1.049 por unidad. Esto es, la empresa estatal requiere US$100 más por la misma pistola de la fábrica israelí.

Con el precio propuesto por IAI, las 31.045 pistolas costarían US$29,461,705; y de elegirse la oferta de FAME, serían US$32,566,205. Es decir, US$3.104.500.

Con la diferencia del sobreprecio, el Mininter podría comprar más de 3.200 pistolas Jericho.

Evidencia documental. El 7 de noviembre de 2025, IAI ofertó las pistolas Jericho a US$949 por unidad. Y el 18 de abril de este año, FAME pidió por la misma arma US$1.049. Son US$100 adicionales.

Evidencia documental. El 7 de noviembre de 2025, IAI ofertó las pistolas Jericho a US$949 por unidad. Y el 18 de abril de este año, FAME pidió por la misma arma US$1.049. Son US$100 adicionales.

Por lo tanto, al Mininter le conviene comprar directamente a IAI que “encargar” la adquisición a FAME que gana un porcentaje por la intermediación.

Como La República ha informado, el empresario Diego Alfaro Di Natale, es quien representa en el Perú a IWI. Alfaro es un personaje vinculado con FAME y Nicanor Boluarte. Durante el gobierno de Dina Boluarte, IWI ganó dos contratos, en ambos casos con FAME:

-La venta al Ejército de 10.000 fusiles Arad 7 de IAI por US$26,7 millones.

-La venta al Ministerio del Interior de 7.323 fusiles Arad 5 de IAI por US$27.3 millones.

Al ordenar el ministro del Interior que se contrate a FAME para comprar las pistolas Jericho de IAI, se repite el mismo esquema que favoreció a Diego Alfaro para la venta de los fusiles Arad 7 y Arad 5 mediante la intermediación de FAME.

PUEDES VER: Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

lr.pe

En la licitación de 2025, IAI quedó de lado porque su oferta fue una de las más costosas. Las cotizaciones fueron las siguientes:

-Beretta (Italia) modelo Px4 Storm: US$559.52.

-Fratelli Tanfoglio (Italia) modelo Force: US$578.68.

-SiG Sauer (Estados Unidos): US$795.

-IWI (Israel) modelo Jericho: US$949.

Por las cifras, la empresa israelí no tenía forma de ganar, debido a que estaba “volando” en precio en comparación de otras compañías.

Pero ahora el Mininter se orienta a favor de la pistola Jericho de la compañía IAI.

Por ejemplo, se señala que “dicha contratación (con FAME) es viable y resulta ser más ventajosa en términos económicos y de oportunidad”, según la resolución del 26 de mayo de este año. Lo que no es cierto, porque la propuesta de IAI resulta la más cara.

Además, al principio la IAIfijó en 99 días calendarios la entrega del lote de pistolas. Pero el plazo se ha modificado a 14 meses. Estamos en plena crisis por la violencia en las calles. Sin embargo, en el Mininter no hay apuro.

La “solución” del Mininter es más costosa

El 9 de diciembre de 2025, la Secretaría General del Ministerio del Interior declaró la nulidad del contrato internacional para la adquisición de 31,045 pistolas.

La decisión se tomó por una serie de irregularidades en las bases del concurso que advirtieron un direccionamiento a favor de la empresa estadounidense SiG Sauer.

La “solución” adoptada por el Mininter es “encargar” la contratación a FAME, que no fabrica las pistolas requeridas.

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