Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

Keiko Fujimori y sus hermanos financiaron sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre. Foto: La República

Keiko Fujimori y sus hermanos financiaron sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre. Foto: La República

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Circula en las redes sociales una versión distorsionada sobre el origen de los fondos con los que el exmandatario Alberto Fujimori pagó los estudios universitarios de sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, en los Estados Unidos. Sin presentar pruebas, la publicación asegura que el extinto presidente usó “recursos legítimos”.

“Atacan a Keiko (Fujimori) porque supuestamente estudió en el extranjero con plata de todos los peruanos. Ojo, ‘supuestamente’, porque eso ni siquiera está probado del todo”, señala la publicación.

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La afirmación es falsa. Se trata de una fabricación para confundir a los electores.

Complicidad. Fujimori intentó encubrir origen ilicito de la plata que le dio a su hija Keiko. Foto: difusión

El caso fue investigado por la Fiscalía de la Nación, que concluyó que Alberto Fujimori financió las carreras de sus hijos con fondos públicos que pertenecían a los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Estos caudales estaban bajo control del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), administrados por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Las evidencias documentales, y las declaraciones de los testigos que sustentan el informe sobre este caso, constan en la resolución de la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, fechada el 30 de enero de 2012.

La fiscalía abrió el caso contra Keiko Fujimori y sus hermanos porque durante el proceso por enriquecimiento ilícito contra Alberto Fujimori, se determinó que el exdictador nunca cobró su sueldo depositado en el Banco de la Nación durante el periodo en el que ejerció la presidencia (1990-2000). Y así lo hubiera hecho, no cubría la suma de US$1.022.800 que le demando la cobertura de los estudios de sus hijos, incluyendo Keiko Fujimori. Su sueldo llegó a sumar S/82.793 (US$25.520 aproximadamente))

Está probado judicialmente que Fujimori autorizó a Montesinos crear los fondos secretos “Reserva 1” y “Reserva 2”, con dinero desviado de las Fuerzas Armadas, para el financiamiento de actividades ilícitas del régimen fujimorista, como los operativos criminales del Destacamento Colina, las campañas presidenciales y congresales, la compra de la línea editorial de canales de televisión y periódicos, la cobertura difamatoria de la “prensa chicha”, las coimas a los congresistas tránsfugas y el soborno de US$15.000.000 a Montesinos, para que abandone el país y se instale en Panamá cuando se descubrió la red de corrupción. De esas cuentas, salió la plata para pagar las universidades norteamericanas.

Confesión. Ante el Congreso Montesinos reconoció, que Fujimori usó fondos del SIN. Foto: difusión

El peritaje fiscal no solo determinó que Fujimori no contaba con los caudales para sufragar los gastos de Keiko Fujimori y sus hermanos, sino también que la versión que ofreció la actual candidata presidencial ante las autoridades sobre el origen de los fondos, no era cierta.

El informe de la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, señala:

“El monto total invertido en la educación superior de sus cuatro hijos en universidades de los Estados Unidos ascendía a US$364.881, más en los viajes se gastó US$453.600, haciendo un total de US$917.681. Cantidad que con el informe financiero ampliatorio (...) alcanza la suma de US$1.022.800, al determinarse que el monto demandado en la educación superior de sus hijos en el extranjero, ascendió a US$460.000 (y no a US$354.881 como se indicó inicialmente), cantidad que adicionada a los gastos por concepto de alquiler de vivienda y viajes al exterior (o sea, los US$453.600 más US$109.200 antes señalados) hacen el indicado total (US$1.022.800)”, consignó Echaíz.

Resolución. Fragmento de la decisión de la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Foto: difusión

“(Estos) montos superaron los ingresos de procedencia legal obtenidos por Alberto Fujimori. Siendo relevante subrayar que éste no contaba con ahorros o fondos suficientes para solventar los gastos que generaban los estudios superiores de los investigados Keiko Sofía, Hiro Alberto y Sachie Marcela Fujimori Higuchi, así como el de Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, que, según declaración de Keiko Fujimori, habrían sido administrados por ella y su hermana Sachie”, resaltó en su resolución.

Por lo tanto, es completamente falsa la versión fujimorista sobre la inexistencia de pruebas que corroboran el origen ilícito con el que Alberto Fujimori pagó los estudios universitarios de la candidata presidencial Keiko Fujimori y de sus hermanos.

Además, la madre de la candidata presidencial, Susana Higuchi Miyagawa, desechó la versión (una de las tantas) que Keiko Fujimori concedió a la fiscalía: que su abuelo paterno, el padre de su madre, Koshiro Higuchi Uemura, fue quien financió sus estudios.

“Debo aclarar que presumo que el investigado (Alberto Fujimori) ha pagado y paga tales estudios (de Keiko Fujimori y sus hermanos), ya que ni la declarante ni su difunto padre (Koshiro Higuchi Uemura) han pagado nunca nada referente a los estudios de sus hijos, ni los viajes que estos han realizado dentro del Perú y al extranjero, así como tampoco la compra de autos, el pago del alquiler de departamentos u otros. (...) No conociendo que tuviera ingresos por otros conceptos o trabajos. Por esos años le manifestó que era lo único que ganaba”, afirmó Higuchi el 23 de abril de 2021.

Para justificar el origen de los fondos, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, en complicidad con un grupo de empresarios fujimoristas, simularon la venta de un predio que el expresidente tenía en la calle Pinerolo, Monterrico, en Santiago de Surco. De los US$669.500 que obtuvo por el inmueble, Fujimori entregó a sus hijas Keiko y Sachie Fujimori, US$247.350 para el pago de la universidad de los cuatro Fujimori Higuchi, en 1998. Pero, para entonces, Keiko y Sachie concluyeron sus estudios e Hiro y Kenji habían avanzado sus carreras. Keiko Fujimori empezó en 1994, Hiro en el mismo año, Sachie en 1996 y Kenji en 1999. Boston University (1994-1997), según el peritaje fiscal.

Interrogado sobre su participación en la operación para encubrir el origen ilícito del dinero que Alberto Fujimori desembolsó para pagar los estudios de sus vástagos, Vladimiro Montesinos confirmó los hechos ante la fiscalía de la Nación y lo repitió ante la comisión investigadora del Congreso sobre el enriquecimiento ilícito de Fujimori.

“El pago de los estudios se hizo con dinero en efectivo (del SIN) que yo le entregaba (a Fujimori). Después, él simuló la venta de la casa (en calle Pinerolo, Santiago de Surco) con el señor (el exministro de Educación, Domingo) Palermo) Cabrejos. Palermo le presentó a Fujimori a unos supuestos compradores de la casa que tenía Fujimori en Pinerolo. Se hizo una venta ficta (ficticia). Yo le entregué ese dinero (del SIN) a él (Fujimori) y él se lo entregó a Palermo. Después (los empresarios cómplices) hicieron como que le pagaban (a Fujimori) por la venta de su casa, y se hizo una transferencia por el inmueble. Con eso (Fujimori) dijo que sus hijos estuvieron en el extranjero y justificaba (el origen del) dinero (para las matrículas y la manuntención) con esto (la venta del inmueble”, explicó Montesinos.

Por eso, la fiscal de la Nación concluyó: “Carecen de sustento las alegaciones esgrimidas por la investigada Keiko Fujimori (...), en cuanto refiere que su padre Albertto Fujimori le entregó a ella y su hermana Sachie la suma de US$247.350 procedente de un inmueble ubicado en Monterrico de propiedad de su padre (...), como adelanto de herencia destinado a sufragar los estudios de sus cuatro hijos”. Así es, esos fondos ganados por Fujimori por la venta de su inmueble de Pinerolo, no se usaron para cubrir el pago de los estudios. Esa es la verdad.

Se comprobó origen ilícito del dinero

Susana Higuchi también declaró a la fiscalía que Alberto Fujimori ocultaba grandes cantidades de dólares en efectivo en Palacio de Gobierno y que incluso le mostró el efectivo. Todo indica que se trataba del dinero desviado de las FFAA al SIN.

Ante el Congreso y la fiscalía, Keiko Fujimori afirmó que en Palacio de Gobierno su progenitor le entregaba en efectivo el dinero para pagar sus estudios y los de sus hermanos.

La fiscalía evidenció que el dinero de la venta del predio de la calle Pinerolo, no se destinó a la cobertura de los estudios en EEUU.

Sin embargo, la fiscalía no acusó a Keiko Fujimori porque no pudo establecer que ella sabía del origen ilícito de los fondos que le suministró su padre, y porque el delito que se podría haber imputado, receptación, había prescrito. Empero, sí comprobó que Alberto Fujimori usó fondos ilícitos para financiar las carreras de Keiko Fujimori y sus hermanos en el exterior.