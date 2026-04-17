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Política

Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar presuntas irregularidades durante las elecciones 2026

Con aprobación unánime, la Comisión de Fiscalización aprobó una moción para solicitar convertirse en comisión investigadora y revisar las presuntas irregularidades durante las elecciones 2026, incluyendo la demora y la no instalación de mesas de sufragio el 12 de abril.

Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigar presuntas irregularidades durante la jornada electoral del 12 de abril. Foto: difusión
Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigar presuntas irregularidades durante la jornada electoral del 12 de abril. Foto: difusión

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, solicitar facultades especiales para investigar las presuntas irregularidades durante las elecciones 2026. La decisión se tomó con 11 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. El objetivo es que este grupo parlamentario pueda actuar como comisión investigadora y analizar lo ocurrido en el proceso electoral del 12 de abril.

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El grupo de trabajo legislativo plantea indagar no solo el desarrollo de la jornada electoral, sino también los hechos vinculados a la demora y a la no instalación de mesas de sufragio en distintas zonas del país. Estos problemas generaron cuestionamientos sobre la organización del proceso.

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La iniciativa busca ampliar las facultades de la comisión para que pueda solicitar información, convocar a funcionarios y revisar decisiones administrativas. Entre los puntos clave se encuentra el desempeño del ente encargado de la organización electoral, que ha sido señalado por diversos actores políticos tras los comicios.

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Comisión de Fiscalización cita a los representantes del JNE y ONPE para que expliquen fallas del 12 de abril

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a los titulares del sistema electoral para que acudan al Pleno y respondan por las presuntas irregularidades durante las elecciones 2026. La decisión se tomó el 17 de abril, en una sesión liderada por el congresista Elvis Vergara. El pedido se formalizó mediante una moción aprobada por unanimidad.

El Parlamento solicitó la presencia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y del presidente del JNE, Roberto Burneo. Ambos deberán asistir con carácter de urgencia. La intención es que brinden un informe completo, con sustento técnico y documentación oficial sobre lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril.

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Los funcionarios tendrán que detallar las causas que originaron las fallas en la instalación de mesas de sufragio. El Congreso busca conocer si los problemas responden a errores operativos, deficiencias logísticas o decisiones administrativas. También se espera que expliquen qué medidas se adoptaron tras las irregularidades detectadas.

Además, la citación incluye el análisis de los procesos de contratación de servicios tecnológicos y logísticos vinculados al proceso electoral. Los responsables deberán precisar los criterios de selección, supervisión y control aplicados.

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