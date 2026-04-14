Gobierno elige los cazas F-16 Block 70 en un proceso con criterio político

La empresa Lockheed Martin cambió su oferta inicial de 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.420 millones por 24 ejemplares por US$3.500 millones. Se desconocen los detalles. Foto: difusión

La empresa Lockheed Martin cambió su oferta inicial de 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.420 millones por 24 ejemplares por US$3.500 millones. Se desconocen los detalles. Foto: difusión

La empresa estadounidense Lockheed Martin mejoró su propuesta inicial de vender 12 cazas Block 70 por US$3.420 millones, como oficialmente informó el gobierno de los Estados Unidos, y ofertó 24 unidades del mismo modelo por US$3.500 millones, ajustándose al presupuesto establecido por el Ejecutivo peruano.

Esta sería una de las razones por las que ha sido seleccionado el modelo de Lockheed Martin, conforme a diferentes fuentes relacionadas con el proceso de contratación consultadas por La República, las que también indicaron que primó el “criterio político”.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: SEGUNDA JORNADA DE VOTACIÓN SE REALIZA HOY | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el proceso de selección participaban, además de la compañía Lockheed Martin, que presentó el F-16 Block 70; la francesa Dassault Aviation, con el Rafale F4; y la sueca Saab, con el Gripen E/F.

Sin embargo, desde aproximadamente marzo de este año, y hasta los recientes días de abril, funcionarios del Ministerio de Defensa sostuvieron casi exclusivamente reuniones con representantes de Lockheed Martin, según constató La República en los registros de visita de dicho despacho.

Este periódico consultó con el Ministerio de Defensa por qué no se han efectuado entrevistas con funcionarios de Dassault Aviation y Saab, así como ha ocurrido con frecuencia con los de Lockheed Martin, y la respuesta fue que no era posible ofrecer detalles porque el proceso es “reservado”.

La ausencia de los representantes de Dassault Aviation y de Saab se explicaría porque el gobierno resolvió contratar a Lockheed Martin, antes que la Contraloría General de la República y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas emitieran su pronunciamiento técnico sobre las propuestas.

Encuentros en reserva

El 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo, funcionarios de Lockheed Martin mantuvieron prolongados encuentros en el Ministerio de Defensa, como informó La República. El 8 y 9 de abril, se registraron más entrevistas con la misma empresa (ver recuadro).

El 26 de marzo fue recibido únicamente Jonas Karlsson, representante sueco de Saab en una cita de menos de una hora. El Ministerio de Defensa no acogió a nadie a nombre de Dassault. La exclusividad la tuvieron los equipos numerosos de Lockheed Martin.

“Cabe precisar que este tipo de procesos (la compra de aviones de combate), por su naturaleza vinculada a la seguridad y defensa nacional, se encuentran sujetos a mecanismos de reserva establecidos en el marco legal correspondiente, a fin de proteger información sensible y estratégica para el país”, respondió el Ministerio de Defensa cuando preguntó sobre la selección del F-16 Block 70.

El Ministerio de Defensa todavía no ha confirmado la selección del modelo F-16 Block 70.

Rebaja total

Una de las interrogantes que planteó La República al Ministerio de Defensa fue sobre las características de la nueva propuesta de Lockheed Martin, ya que el 15 de septiembre de 2025 el gobierno de los Estados Unidos anunció la venta de 12 unidades por US$3.420 millones, un monto que representaba el 98% de lo presupuestado por el gobierno peruano para la adquisición de 24 cazas.

El primer planteamiento no coincidía con el requerimiento de la Fuerza Aérea del Perú.

Lockheed Martin ha tenido que reducir considerablemente su oferta original para encajar con el presupuesto de los US$3.500 millones. Se desconoce qué equipamiento y armamento ha sido apartado de la propuesta de septiembre de 2025 para llegar a esa cifra.

Según las fuentes, este año se comprarán 12 unidades F-16 Block 70 por US$2.000 millones y los otros 12 por US$1.500 en 2027. El 30% del monto de la primera fase ya se aprobó y se encuentra disponible, lo que habilita a la FAP a firmar el contrato.

Fuentes del Ministerio de Defensa, de la Cancillería y de la Fuerza Aérea coincidieron en señalar que el gobierno del presidente José María Balcázar simplemente está continuando con la política trazada por su antecesor, el exmandatario José Jerí, de fortalecer la alianza estratégica de seguridad global con los Estados Unidos.

En efecto, antes que se hicieran las evaluaciones de las tres ofertas, el 6 de febrero de este año, el entonces primer ministro Eduardo Álvarez declaró que la elección del modelo de caza se haría “en función a los cambios geopolíticos establecidos por el cambio presidencial en Estados Unidos”, en alusión a la política geopolítica de Donald Trump.

Ya estaba decidido

Luego, en una entrevista, reiteró: “Por todos es notorio que Estados Unidos ahora ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial, sumamente dinámico y sumamente activo”. Y añadió, cuando le preguntaron: “El gobierno que usted representa como primer ministro, ¿está por los (cazas) F-16 Block 70? ¿Nos inclinamos por ese camino?”. Respondió: “Sï, nos inclinamos”.

Luego, el 20 de marzo, el presidente José María Balcázar manifestó que el gobierno de Jerí aprobó la compra de los F-16 Block 70 y que incluso había suscrito un “convenio”, por lo que continuaría con dicha política.

Aunque desde su cuenta “X” Jerí negó lo sostenido por Balcázar, lo cierto es que Palacio de Gobierno hará el anuncio del contrato con Lockheed Martin por 24 cazas F-16 Block 70.

De acuerdo con el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 9, de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, esta entidad es la encargada de determinar la mejor propuesta.

Los estudios técnicos de la FAP consideraban como las mejores opciones el Rafale F4, el Gripen E/F y el F-16 Block 70. Según el Ministerio de Defensa, se está cumpliendo con el cronograma, no se ha pasado por alto ninguna fase del proceso.

“En atención a sus consultas, se informa que el proceso de fortalecimiento de la capacidad de defensa aérea del país (la compra de los 24 cazas) se desarrolla conforme a un cronograma establecido, bajo criterios técnicos y en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, informó el Ministerio de Defensa a La República.