Mindef desinfla los rumores: son 24 cazas por US$3.500 millones, ni uno más, ni uno menos

Las fábricas de los tres modelos que compiten deben plantear sus ofertas conforme a los términos de contratación señalados por la ACFFAA. Foto: composición LR

Las fábricas de los tres modelos que compiten deben plantear sus ofertas conforme a los términos de contratación señalados por la ACFFAA. Foto: composición LR

El plan de modernización de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) consiste en 24 unidades y el Ejecutivo ha aprobado una inversión de US$3.500 millones, no ha cambiado ni el número de aeronaves ni la cifra del presupuesto, confirmó el Ministerio de Defensa (Mindef) a una consulta del diario La República.

El 20 de marzo en una entrevista periodística el jefe de Estado José María Balcázar afirmó que el Perú decidió aceptar adquirir los cazas estadounidenses modelo F-16 Block 70, que fabrica la compañía Lockheed Martin. Balcázar añadió que su gestión estaba cumpliendo lo que había decidido su antecesor, el expresidente José José Oré.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Sin embargo, ese mismo día Palacio de Gobierno rectificó lo expresado por Balcázar e indicó que la ejecución del proyecto de inversión se encontraba en desarrollo y que no se había seleccionado y mucho menos contratado alguna de las tres propuestas en juego: los suecos Gripen E/F de la compañía Saab, los Rafale F4 de la empresa Dassault Aviation y los mencionados F-16 Block 70 de Lockheed Martin.

El propio expresidente Jerí confirmó en su cuenta de la red social "X" que, efectivamente, durante su administración gubernamental no había escogido una de las ofertas e indicó que el proyecto se estaba cumpliendo con el cronograma establecido por las entidades involucradas.

Como informó La República, el llamado "expediente de inicio" que entregó la FAP a la Contraloría para su respectiva aprobación, fue retornado al instituto castrense porque faltaba información documental sobre el sustento presupuestal para el financiamiento. Ahora se sabe que la FAP ya contestó a la Contraloría y que este órgano evalúa otra vez el requerimiento.

Términos inamovibles

A una consulta de este periódico, el Ministerio de Defensa no solo confirmó que el cronograma establecido por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) está en pleno cumplimiento, sino también despejó dudas sobre el número de cazas que serán contratadas para su fabricación y el monto destinado para dicha finalidad.

“La cantidad de aviones caza que contempla la indicada contratación se determinará una vez culminada la interacción con el mercado que se llevará a cabo con el proveedor identificado durante la fase de actos preparatorios, toda vez que, durante dicha interacción, a partir de las consultas del proveedor se puede realizar ajustes al requerimiento, lo que incluye el precio. La propuesta del Proyecto de Inversión es por 24 aviones caza”, respondió por escrito el Ministerio de Defensa.

Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos comunicó la aprobación de la venta al Perú de 12 cazas por US$3.420 millones.

Dassault Aviation ha ofrecido hasta 20 cazas Rafale F4, según algunas fuentes.

Saab ha propuesto 24 cazas Gripen E/F por US$3.500 millones.

Todos nuevos de fábrica (sin uso previo y origen directo), diseños conforme las indicaciones del contratante.

PUEDES VER: Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

El monto acordado

Los días martes 24, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo, un equipo de la firma Lockheed Martin sostuvo reuniones en el Ministerio de Defensa con el director de Compensaciones Industriales y Sociales (Offset), coronel FAP (r) Armando Pomar Galdós.

En dichos encuentros de lo que se conversó fueron los detalles de la propuesta de la compañía estadounidense sobre los proyectos que plantea relacionados a transferencia tecnológica y coproducción, entre otros, en un evidente intento de mejorar su oferta de los F-16-Block 70.

Estas entrevistas de Lockheed Martin con el Ministerio de Defensa volvieron a azuzar las especulaciones sobre la supuesta decisión del Ejecutivo de elegir los F-16 Block 70, pero hasta el momento no hay confirmación de que la fábrica estadounidense haya modificado su propuesta a los términos señalados por el gobierno peruano: 24 cazas por US$3.500.

Justamente, en la consulta que le hizo La República al Ministerio de Defensa, se ratifica que el presupuesto disponible para el proyecto son US$3.500 millones, mientras que Lockheed Martin propone US$3.420 por 12 ejemplares de F-16 Block 70.

“Respecto al financiamiento de la indicada contratación, el Estado ha previsto que se realice por una operación de Endeudamiento Interno: Mediante Ley N° 32187 “Ley del Endeudamiento para el Año Fiscal 2025”, se incluyó la suma de S/7.580.000.000. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 339-2025-EF, se aprobó la concertación hasta por la suma señalada destinada a financiar parcialmente el indicado Proyecto de Inversión”, explicó en detalle el Ministerio de Defensa.

“Mediante Ley N° 32515 “Ley del Endeudamiento para el Año Fiscal 2026”, se destinó a Defensa Nacional la suma de S/5.700.000.000; los que corresponden a financiar el indicado Proyecto de Inversión; cuya concertación (ejecución) se encuentra en proceso”, añadió.

“En ese sentido, el financiamiento total de la mencionada inversión asciende a la suma de S/ 13,280,000,000”, completó el Ministerio de Defensa. Es decir, US$3.500 millones, según el cambio aproximado señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Conforme al manual

El Ministerio de Defensa recordó que el jueves cinco de marzo el actual gobierno de Balcázar aprobó que el proceso de compra de los 24 cazas -con Código Único de Inversiones (VUI) N°2573425- se ejecute como Secreto Militar. Es decir, no habrá competencia y se contratará directamente con el proveedor que cumpla con los términos del proyecto de la FAP.

El actual gobierno también dispuso que el proyecto para incrementar la Capacidad Operativa de la Fuerza Aérea del Perú, “se conduce bajo los procedimientos establecidos en el Texto Actualizado del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 09”, indicó el Ministerio de Defensa, tal como informó La República.