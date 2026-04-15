Empresa sueca Saab: gobierno del Perú no evaluó la oferta por el caza Gripen

La compañía sueca Gripen afirma que el gobierno peruano no la invitó a sustentar su propuesta de cazas Gripen E/F, a diferencia de Lockheed Martin que presentó el F-16 Block 70. Foto: difusión

La compañía sueca Gripen afirma que el gobierno peruano no la invitó a sustentar su propuesta de cazas Gripen E/F, a diferencia de Lockheed Martin que presentó el F-16 Block 70. Foto: difusión

El lunes 23 de marzo de este año, el primer ministro Luis Arroyo Sánchez, preguntado sobre la adquisición de una flota de aviones de combate, adelantó que “en los primeros días de abril” se “abrirán los sobres” de las ofertas presentadas por las empresas fabricantes Lockheed Martin (Estados Unidos), Dassault Aviation (Francia) y Saab (Suecia) para determinar al ganador. Pero no sucedió así.

El martes 14 de abril, La República confirmó la decisión del gobierno peruano de contratar el modelo F-16 Block 70 de Lockheed Martin en un proceso bajo secreto militar. No se “abrieron sobres” ni nada parecido.

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Ese mismo día 23 de marzo que el primer Luis Arroyo hizo el anuncio, un equipo especial de Lockheed Martin inició la primera de una ronda de siete reuniones en el Ministerio de Defensa, que se prolongó hasta el viernes 27 de marzo, y se completó con otras dos, el miércoles 8 y jueves 9 de abril, para negociar los términos de la venta de 24 cazas F-16 Block 70.

En comparación, en el mismo periodo, solo se registró la presencia de un representante de Saab y ninguno de Dassault Aviation, confirmándose que el gobierno peruano en general, y el Ministerio de Defensa, en particular, dejaron de lado las propuestas de los suecos y de los franceses.

No se les invitó para sustentar sus ofertas y mucho menos que había sido seleccionado el F-16 Block 70, como indica el cronograma del proceso ni el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 9, de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), aprobado en enero de este año.

Así lo confirma una carta del vicepresidente sénior y director de Saab Aeronautics, Lars Tossman, dirigida al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, fechada el jueves 10 de abril. Pero la misiva llegó tarde: Palacio de Gobierno ya había cerrado un acuerdo con Lockheed Martin, en función de una política estratégica de defensa con los Estados Unidos.

El ejecutivo de Saab, Lars Tossman, señala en su carta que en un proceso transparente se deben escuchar todas las propuestas y no solo una, como es lo que ha sucedido. Foto: difusión

Decepción por escrito

En la comunicación escrita, Tossman afirma que desde que presentó a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la propuesta del caza Gripen E/F, y el instituto armado seleccionó a dicha aeronave como finalista junto con el Rafale F4 y el F-16 Blok 70, nunca más se invitó a la empresa fabricante para sustentar y actualizar su oferta. Algo que sí sucedió con Lockheed Martin.

Si hasta el miércoles 15 de abril, Saab no recibe del Ministerio de Defensa una invitación para sustentar su propuesta, caducará la oferta y se retirará del proceso de selección, anunció en su carta Lars Tossman.

El alto ejecutivo de Saab explicó en el escrito dirigido al ministro de Defensa que, cuando el 23 de marzo el primer ministro Luis Arroyo anunció que el gobierno peruano evaluaba las tres propuestas (Gripen, F-16 Block 70 y Rafale F4), la información no era correcta.

“A la fecha (10 de abril), Saab no ha recibido ninguna solicitud para proporcionar una oferta válida, como una Best and Final Offer (BAFO). En estas circunstancias, cualquier anuncio futuro como el descrito por las autoridades peruanas se basaría necesariamente en una evaluación sin Gripen, ya que no existe una oferta válida de Gripen y, por lo tanto, no puede ser evaluada”, señaló Tossen.

En efecto, una cosa es la oferta entregada a la FAP cuando buscaba un modelo adecuado, y otra la propuesta completa que se eleva a las autoridades del Ministerio de Defensa encargadas de la contratación (incluyendo a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas). Lo segundo, no sucedió. No existió concurso, como decían las autoridades peruanas.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, tiene plazo para responder a Saab hasta hoy 15 de abril. Foto: La República

Evidente parcialización

“El Perú ha declarado públicamente que llevó a cabo una extensa evaluación técnica durante más de una década, la cual concluyó en el primer semestre de 2025 con el Informe Técnico Operativo (ETO) de la Fuerza Aérea. El ETO decidió que el Gripen es una de las tres opciones adecuadas para el país (además del F-16 Block 70 y el Rafale F4)”, precisó el ejecutivo de Saab.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ni ninguna autoridad peruana relacionada con la contratación, convocó a los representantes de Saab, como sí lo hizo con los de Lockheed Martin. Una evidencia de que Palacio de Gobierno decidió de antemano por intereses políticos adquirir los F-16 Block 70.

“Saab respetará y honrará que el Perú, luego de un proceso transparente, decida adquirir cualquier aeronave de su elección. Sin embargo, no podemos continuar participando en un proceso de adquisición que pretende decidirse entre tres competidores cuando, en realidad, a la fecha no se nos ha dado la oportunidad de presentar una oferta válida, como una Best and Final Offer (BAFO), según el proceso descrito por el señor Primer Ministro el 23 de marzo”, resaltó Lars Tossman.

El funcionario de Saab deja entrever que una evaluación completa de las tres propuestas garantiza la transparencia del proceso de contratación y no solo de una, como evidentemente es lo que ha ocurrido.

“Saab espera una solicitud por parte del Perú para presentar nuestra Best and Final Offer, de manera que pueda ser evaluada de forma justa. Por medio de la presente, notifico formalmente que, si Saab no recibe la solicitud dentro de dos días hábiles para presentar dicha Best and Final Offer, Saab se retirará oficialmente del proceso de adquisición de cazas del Perú”, concluyó Lars Tossen.

La oferta de Saab por los Gripen E/F consiste en 24 unidades por US$3.500 millones, conforme el monto presupuestado por el gobierno peruano. Una de las ventajas de la propuesta incluye la coproducción en alguna de las fases de la fabricación y montaje.