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Política

Transparencia pide al JNE y ONPE no publicar resultados: "Que se suspenda hasta mañana a las 6 pm"

La asociación civil advirtió que difundir resultados electorales podría afectar el derecho al voto de más de 63 mil ciudadanos que no pudieron sufragar por fallas logísticas en estas Elecciones 2026.

Henzler, titular de Transparencia, pidió que resultados se publiquen mañana a las 6 de la tarde. Foto: difusión
Henzler, titular de Transparencia, pidió que resultados se publiquen mañana a las 6 de la tarde. Foto: difusión

El presidente de Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suspender la publicación de resultados electorales hasta este lunes a las 6.00 p. m. La solicitud se da en el contexto de las Elecciones 2026, tras reportes de ciudadanos que no lograron votar por falta de material en varios locales.

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Henzler explicó que la difusión de cifras preliminares puede influir en quienes aún no ejercen su voto. Señaló que la prioridad debe ser garantizar condiciones equitativas para todos los electores. Recordó que más de 63.000 personas quedaron sin sufragar debido a problemas logísticos que no fueron resueltos a tiempo.

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El titular de Transparencia también anunció una medida interna. La organización decidió no publicar su conteo rápido durante la noche electoral. Indicó que esta decisión busca no interferir en el proceso. Añadió que esperarán al cierre total de la jornada extendida para difundir cualquier estimación.

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En paralelo, Henzler cuestionó directamente a la ONPE. Señaló errores en la distribución del material electoral. Consideró que esta situación afectó el normal desarrollo de la votación en Lima y otras circunscripciones. Además, instó a la entidad electoral a trabajar de forma continua durante la noche para asegurar que los ciudadanos afectados puedan votar este lunes.

Finalmente, saludó la decisión del JNE de ampliar la jornada electoral hasta las 6.00 p. m. del 13 de abril. Sostuvo que esta medida permite restituir el derecho al voto de quienes no pudieron participar. Reiteró que la suspensión de los resultados electorales es clave para no distorsionar la voluntad popular en estas Elecciones 2026.

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Ipsos no difundirá conteo rápido y publicará resultados recién el lunes

Ipsos confirmó que no dará a conocer su conteo rápido durante la noche electoral. A través de un comunicado difundido en redes, la encuestadora explicó que la decisión responde a la necesidad de no interferir en el proceso. “Con el propósito de no influir en el voto de la ciudadanía durante la jornada de mañana (…) no dará a conocer los resultados de su Conteo Rápido Integral”, señaló.

El pronunciamiento también precisa que esta medida se adopta en línea con lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Ipsos remarcó que actúa “en cumplimiento a la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”. El conteo rápido se realiza en alianza con el Instituto Nacional Demócrata, entidades que participan en la observación del proceso.

En el mismo comunicado se establece un nuevo horario para la difusión de cifras. “Los resultados se publicarán el 13 de abril a las 6:00 p.m.”, indica el documento.

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