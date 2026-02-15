HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

El presidente José Jerí marcó distancia respecto a la censura y señaló que el procedimiento que adopte el Congreso debe ajustarse a la Constitución.

El presidente José Jerí señaló que hay intereses de sectores para sacarlo del cargo. Foto: difusión.
El presidente José Jerí señaló que hay intereses de sectores para sacarlo del cargo. Foto: difusión.

El presidente José Jerí se pronunció sobre la censura que promueve el Congreso que busca sacarlo del cargo en medio de la crisis política por reuniones con empresarios chinos y contrataciones de mujeres en el despacho presidencial. El mandatario adelantó que respetará una vacancia si se sigue el procedimiento que se ajuste a la Constitución:

"Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”, dijo José Jerí en Panamericana TV

