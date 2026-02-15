José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”
El presidente José Jerí marcó distancia respecto a la censura y señaló que el procedimiento que adopte el Congreso debe ajustarse a la Constitución.
- Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico
- Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna
El presidente José Jerí se pronunció sobre la censura que promueve el Congreso que busca sacarlo del cargo en medio de la crisis política por reuniones con empresarios chinos y contrataciones de mujeres en el despacho presidencial. El mandatario adelantó que respetará una vacancia si se sigue el procedimiento que se ajuste a la Constitución:
"Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”, dijo José Jerí en Panamericana TV
TE RECOMENDAMOS
¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno