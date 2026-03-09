Brecha de género en las Elecciones 2026: 2 de cada 10 listas al Congreso son lideradas por mujeres

Solo dos de cada 10 listas al nuevo Congreso bicameral son lideradas por mujeres. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

En las elecciones 2026 , la brecha de género se mantiene en la carrera por el Parlamento. Solo 2 de cada 10 listas al Congreso están encabezadas por mujeres, pese a que la legislación electoral exige paridad y alternancia en la conformación de las nóminas para el Senado y la Cámara de Diputados.

Según el informe del portal Congrezoo, los partidos políticos presentaron 1.671 candidaturas con el número 1 en sus listas al Parlamento. De ese total, apenas 362 corresponden a candidatas. La cifra equivale al 21,7%. Los hombres concentran la gran mayoría de las cabezas de lista.

La situación se repite en los diferentes niveles de la nueva composición del Legislativo. En el Senado, el porcentaje de listas encabezadas por mujeres es aún menor. El estudio identifica que solo 17,2% de las candidaturas en primer lugar corresponden a ellas, lo que evidencia una diferencia marcada frente a sus colegas varones.

El análisis también muestra que ningún partido logra superar el 35% de mujeres en el primer lugar de sus listas. Incluso hay organizaciones políticas que no presentan ninguna candidata encabezando una lista parlamentaria. Esto ocurre a pesar de que el primer lugar suele tener mayores posibilidades de acceder a un escaño en el Parlamento.

Regiones y partidos reflejan la desigualdad en las listas

La brecha de género también se expresa en la distribución regional de las candidaturas para las elecciones 2026. Ninguna circunscripción electoral supera el 33% de mujeres candidatas encabezando listas al Congreso o al Senado.

Algunas regiones registran cifras especialmente bajas. Lima Provincias apenas alcanza el 5,8% de listas lideradas por mujeres. Puno llega al 6,8%. Junín y Apurímac se ubican en 9,6%. Cajamarca alcanza el 10,3%. En estos territorios, la mayoría de las candidaturas con el número 1 sigue en manos de hombres.

En el plano partidario, el informe muestra que la presencia femenina en las primeras posiciones es limitada. Ninguna agrupación política logra un equilibrio claro en las cabezas de lista. La excepción se encuentra en la Cámara de Diputados, donde el FREPAP alcanza paridad entre hombres y mujeres.

El informe advierte que el diseño de la norma permite este resultado. La ley exige paridad y alternancia dentro de las listas, pero no obliga a que las mujeres candidatas ocupen el primer lugar. Por esa razón, los partidos mantienen a los hombres como principales postulantes al Congreso, lo que reduce las posibilidades reales de representación femenina tras las elecciones 2026.