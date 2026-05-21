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Podemos Perú disuelve su bancada en el Congreso y anuncia “reestructuración total”

Podemos Perú informó que iniciará procesos disciplinarios contra militantes denunciados por presuntos actos de corrupción y confirmó la elección de una nueva dirigencia nacional para intentar la reinscripción del partido ante los organismos electorales.

Grupo parlamentario se disuelve y partido político anuncia nueva reestructuración. Foto: composición LR
Grupo parlamentario se disuelve y partido político anuncia nueva reestructuración. Foto: composición LR
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El partido político Podemos Perú anunció la disolución inmediata de su bancada en el Congreso de la República y el inicio de una 'reestructuración total' del partido. La decisión fue comunicada por el Comité Ejecutivo Nacional mediante un pronunciamiento difundido este miércoles 21 de mayo, en el que también se plantea una renovación completa de la organización política.

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El comunicado señala que la medida responde a un pedido realizado por las bases partidarias a nivel nacional. Según el documento, la dirigencia acordó iniciar una nueva etapa interna con cambios en la estructura del partido y nuevas decisiones sobre su representación política.

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Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el inicio de procesos disciplinarios contra militantes sobre quienes existan denuncias por presuntos actos de corrupción. La agrupación precisó que estas investigaciones internas podrían terminar con la expulsión definitiva de los afiliados involucrados. La organización no detalló cuántos casos serán evaluados ni mencionó nombres específicos.

Además, Podemos Perú confirmó que elegirá a un nuevo secretario general nacional. La futura dirigencia tendrá la responsabilidad de conducir el proceso de reorganización y ejecutar las acciones necesarias para lograr la reinscripción del partido ante las autoridades electorales. El comunicado remarca que esta tarea deberá realizarse con 'total independencia'.

En la parte final del pronunciamiento, el partido sostiene que esta nueva etapa busca recuperar su compromiso con la transparencia y fortalecer el proyecto político que representa a 'millones de peruanos emergentes'. La decisión de eliminar su bancada parlamentaria marca uno de los momentos más delicados para la agrupación desde su llegada al Congreso y deja abierta la interrogante sobre el futuro político de sus actuales legisladores.

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